Mar de Regil debuta como diseñadora en el New York Fashion Week y recibe críticas

Mar de Regil debutó como diseñadora de modas en el New York Fashion Week y lo presumió a través de las redes sociales.

La joven influencer de 19 años creó tres diseños para presentarlos en la semana de la moda de la Gran Manzana y los mostró en el desfile Five Sins el domingo pasado, de acuerdo con People.

Te recomendamos: Mar de Regil incursiona en el arte y en redes la destrozan

Mar de Regil compartió su emoción por esta nueva etapa como diseñadora en su cuenta de Instagram.

"Por fin les puedo contar, Diseñé 3 vestuarios para Fashion week New York! Mar bebé estaría muy orgullosa de mí. Uno para mi, para mi mamá y la modelo que estuvo en la pasarela. Pronto les subiré más fotos del evento. Los amo y soy la más feliz , un sueño más y vámonos para arriba! Siempre se puede más y más , no olviden seguir sus sueños siempre", escribió Mar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAR SCHOENWALD DE REGIL (@marderegil._)

Gossip Bárbara de Regil defiende a su hija Mar y termina en nueva polémica

Por su lado, la actriz Bárbara de Regil no perdió la oportunidad para celebrar el logro de su hija y mostró a sus seguidores cómo fue toda la experiencia de Mar en Nueva York.

"Desde que tenías 5 años tenías claro que querías. Eres la más apasionada por la moda y siempre supe que ibas a empezar con el pie derecho. Porque eres la más disciplinada. Mi primer outfit en colaboración con @five.sins pero HECHO y CREADO POR TI … con todo y el rush de la universidad, clases de idiomas, piano …y tiempos - lo hiciste TÚ, el mío , el tuyo y el de la modelo. Lo importante no es donde estuviste , ni en dónde estás … lo importante es adonde quieres llegar ,Soy la MÁS orgullosa de ti Mar de Regil", compartió la protagonista de Rosario Tijeras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

Redes sociales llaman "nepo baby" a Mar de Regil

A pesar de la incursión que Mar de Regil logró en el mundo de la moda en uno de los eventos más reconocidos a nivel internacional, las redes sociales criticaron el debut de la influencer.

En las publicaciones de Mar y Bárbara, los internautas escribieron todo tipo de comentarios que dudan del talento de la joven, al señalar que logró llegar a una de las pasarelas del New York Fashion Week por ser una nepo baby mexicana.

Mar de Regil es una morra que nació en el privilegio y la vdd haga bien o mal las cosas, sean buenos o malos sus diseños, puede dedicarse a algo que le gusta sin preocuparse por pagar la renta, diosmio, el sueño — 𝒟𝒶𝓀𝒾. (@_Morrgaana) September 12, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Lo importante no es donde estuviste ni donde estás… Lo importante es ser una nepo baby", "Obviamente el camino para esta chica va a ser fácil y no no es por el talento que evidentemente le falta si no por ser quién es", dijeron algunos usuarios de Instagram.