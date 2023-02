De Madonna hasta Shakira y JLo: las mujeres que han protagonizado el medio tiempo del Super Bowl

Se acerca el juego más esperado de la temporada de la NFL, los Philadelphia Eagles se enfrentaraán a los Kansas City Chiefs en la edición LVII del Super Bowl que se llevará a cabo el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Aunque será un partido en el que los jugadores lo darán todo en la cancha, a quien también se espera que arrase durante el tiempo intermedio del juego es Rihanna, la cantante originaria de Barbados ha levantado grandes expectativas desde el anuncio de su participación.

Pero la cantante de "Work" no es la única que ha pisará el emparrillado, pues varias artistas ya han mostrado sus performances desde que la tradición de amenizar con números musicales el Super Bowl se empezó a realizar en la década de los 70, según The San Diego Unión Tribute.

Ellas son las artistas que se han presentado en el Super Bowl:

Gloria Estefan

Protagonizó el medio tiempo del Super Bowl en 1992, ella fue la primer mujer latina en participar en la gran fiesta de la NFL. Su performance se llamó Winter Magic, y estuva acompañada por los patinadores artísticos olímpicos Brian Boitano y Dorothy Hamill.

Diana Ross

La cantante dejó una marca importante en la NFL y se trató de la duración de show que fue de doce minutos. Se presentó en la edición XXX del Super Bowl en 1996.

Christina Aguilera

La cantante estadounidense se presentó en el año 2000, en su show estuvo acompañada por Enrique Iglesias, pero el momento musical no fue bien recibido por los espectadores pues lo consideraron aburrido.

Britney Spears

La princesa de pop se presentó en el 2001 a lado de Aerosmith, en una memorable interpretación de la canción Walk this way. Este es uno de los shows más recordados por la actuación de los cantantes que además estuvieron acompañados de Justin Timberlake y NSYNC.

Janet Jackson

La hermana de Michael Jackson protagonizo en 2004 uno de los shows más polémicos en la historia del Super Bowl, pues al término del espectáculo, Justin Timberlake con quien había compartido el escenario, arrancó una parte del vestuario de Janet que dejó uno de sus senos al descubierto, como parte de la coreografía.

Madonna

La reina del pop se adueñó del escenario de la NFL en 2012, estuvo acompañada de Nicki Minaj, LMFAO y M.I.A. . La cantante hizo bailar al publico con canciones como Open Your Heart, Express Yourself y Like A Prayer.

Beyonce

La cantante multipremiada ha dado uno de los shows más llamativos del medio tiempo, en 2013, se apoderó del escenario con un gran número de bailarinas e interpretó éxitos como Single Ladies, Halo, Bootylicious, Crazy in Love y Baby Boy.

Katy Perry

Katy ha dado uno de los shows más memorables del medio tiempo, en 2015 estuvo acompañada de decenas de bailarines y personajes gigantes multicolor como una leona gigante, palmeras con ojos y tiburones de sus videoclips.

Lady Gaga

El Super Bowl de 2017 tuvo como protagonista a Lady Gaga, su actuación estuvo relacionada con la diversidad sexual y racial. El espectáculo es considerado como el más caro de la historia de la Super Bowl, por el nivel de producción que incluyó.





Shakira y JLo

Shakira y Jennifer López pasaron a la historia por ser el show de medio tiempo con más latinos integrados en el show musical, pues J Balvin y Bad Bunny fueron invitados de las estrellas. En 2020, ambas combinaron sus mayores éxitos como Hips don’t lie, Jenny from the block , She Wolf, Get it right y Whenever Wherever.