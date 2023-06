Anuncio sobre regreso de Oasis aún no llega, pero los memes ya están listos

Más allá de la felicidad de los fanáticos del Manchester City por haber obtenido este sábado su primera "Orejona" como campeones de la Champions League, la emoción corre por las venas de los fans de Oasis.

¿Qué tiene que ver la victoria del City ante el Inter de Milán con la banda del rock británico?

Resulta que los hermanos Liam y Noel Gallagher son aficionados a morir, desde niños, del equipo comandando actualmente por Pep Guardiola.

Al parecer su amor por el City es más grande que sus diferencias que provocaron la disolución de Oasis. Antes de la gran final, un tuitero le preguntó a Liam, de 50 años, si existía la posibilidad de que regresara Oasis en caso de que ganara el equipo inglés, a lo que respondió: "I’m ready to go" (Estoy listo para ir).

A eso se sumó que Noel hizo también varias promesas que hicieron soñar aún más a los fans con un esperado regreso del grupo.

🎵 ¡AL RITMO DE OASIS! Los hinchas del #ManchesterCity ya palpitan la gran final de la #CHAMPIONSxESPN 🏆.



🎥 @EnSuperLig pic.twitter.com/YHWCgVfpt6 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 10, 2023

Así que al terminar el partido donde Manchester City ganó por la mínima ante el Inter de Milán en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, los fans de Oasis están ansiosos por el gran anuncio y como el momento está resultando largo, se han encargado de inundar las redes sociales con infinidad de memes sobre el regreso de la banda británica.





Liam y Noel poniéndose de acuerdo para el regreso de #OASIS pic.twitter.com/tzpCgS3K4K — Ray Cisneros (@flacomercury) June 10, 2023 Manchester City campeón // Yo exigiendo el reencuentro de Oasispic.twitter.com/7EuCuXMZAx — 𝚜 𝚒 𝚍 (@sid4ckerman) June 10, 2023 ustedes: ñiñiñii el city campeón, vuelve oasis!!!!

los gallagher apenas se vean:pic.twitter.com/WywqnXbVn8 — carmileaks (@disco2000__) June 10, 2023 Los de Oasis en este momento: pic.twitter.com/AKk7JJQY3E — 𝕮𝖍𝖎𝖖𝖚𝖎𝖙𝖎𝖙𝖆 𝖕𝖊𝖗𝖔 𝖌𝖗𝖆𝖓𝖉𝖔𝖙𝖆 (@ay_patricia) June 10, 2023 Liam y Noel Gallagher a los 5 segundos que se reúna Oasis pic.twitter.com/Rbgi8aL8n8 — @LuisValLe (@LuisValLe_A) June 10, 2023 ¡¡Ya anuncien el maldito regreso, carajo!! @oasis @liamgallagher @NoelGallagher @melissafonseca pic.twitter.com/VGDC6SmbL8 — Roque C Juarez (@roque_juarez) June 10, 2023 Esperando que vuelva Oasis después de que el Manchester City haya ganado ✨️ pic.twitter.com/kjrF16XOaP — Steinway (@SofiiCazalB) June 11, 2023

La verdadera apuesta de Noel Gallagher

Aunque no queremos sonar pesimistas, Noel Gallagher sí hizo una promesa a los aficionados del Manchester City a través de la página oficial del equipo y con algunas condiciones.

El músico de 56 años prometió que si el City ganaba la Champions y su estrella, Erling Haaland, lograba un hat-trick, cantaría en calzoncillos durante el concierto que tiene programado este sábado con su banda High Flying Birds en San Diego, California, el cual no pudo cancelar porque su intención era presenciar el partido en vivo en Turquía.

"Si (Pep Guardiola) consigue la Champions League seré su mayordomo los próximos cinco años. Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré”, también declaró para la BBC.

De hecho, el actual líder de los High Flying Birds vio la final por televisión en un bar de San Diego, donde al finalizar el encuentro cantó Wonderwall con el público que lo acompañó y lo felicitó por la victoria del equipo de sus amores, lo que provocó algunas lágrimas en Noel.

Noel Gallagher cantando con fans de Oasis después de la victoria de el Manchester City pic.twitter.com/JsMjxOqREi — Indie 505 (@Indie5051) June 10, 2023 Final del partido. Manchester City se consagra Campeón de Europa. Noel Gallagher no puede contener las lágrimas.#UCLfinal pic.twitter.com/ebiDcn025X — Omar Gadea (@omargadea78) June 10, 2023

Pero la esperanza es lo que muere al último, pues la cadena CBSS realizó un enlace con Noel hasta California y al ser cuestionado por el regreso de Oasis solo dijo: “Este es el final si es el principio. Esto es solo el comienzo”.

.@NoelGallagher on a possible Oasis reunion after his Manchester City finally won the #ChampionsLeague: “This is the end if the beginning. This is only the start.”



Via @CBSSportsNet pic.twitter.com/coEK1yL6XX — Martín Bater ⭐️⭐️⭐️ (@MartinBaterSP) June 10, 2023