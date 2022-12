Yungblud, ¿el nuevo sucesor de Freddie Mercury? Las razones de Brian May para afirmarlo

Queen es una de las bandas más importantes e influyentes en la historia del rock. Compuesta por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor, crearon un sonido único y distintivo que combinaba elementos del rock, opera y heavy metal.

Su música ha sido influyente en muchas generaciones de músicos y sus canciones siguen siendo populares hasta el día de hoy, como en el caso de un artista británico, el cual fue comparado con el fallecido vocalista de la banda por el legendario guitarrista de Queen, Brian May.

Te puede interesar: Queen está de regreso: Lanzan canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Brian May compara a este cantante con Freddie

Fue en un publicación de Instagram que Brian May mencionó que el cantante que más se asemeja como vocalista al fallecido Freddie Mercury es Yungblud.

Y es que no solo el guitarrista de Queen dio sus respetos al artista británico tras publicar un cover de "We Are the Champions", sino que los fans de la banda dieron comentarios bastantes positivos sobre esta nueva versión del éxito de 1977.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brian Harold May (@brianmayforreal)

"De vez en cuando, mientras andas por el parque, encuentras algo que te hace decir "WOW". Y tienes que pulsar el botón "Seguir", señaló Brian May.

Estoy sonriendo en silencio con todos los comentarios. Recuerdo tan claramente el mismo tipo de burlas que recibía Freddie cuando empezamos como Queen

A pesar de las buenas críticas por su interpretación, esta nueva versión ha generado algunas críticas, por lo que Brian May ha defendido a Yungblud y le ha aconsejado ignorarlas.

"En cuanto veo a alguien que puede inspirar reacciones tan fuertes —positivas y negativas—, estoy seguro de que esa persona es una estrella del espectáculo".

WE ARE THE CHAMPIONS FOR @applemusic @QueenWillRock 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/3LH9pbgWeB — YUNGBLUD (@yungblud) October 8, 2022

Antes de culminar su publicación, el guitarrista de Queen no dudo en enviarle un consejo al vocalista inglés.

“Sigue adelante pateando si lo necesitas, ¡quizás te haga sentir mejor! Y espero que el resto tengamos la mente abierta”.

¿Quién es Yungblud?

El cantante y compositor británico Yungblud, cuyo verdadero nombre es Dominic Richard Harrison, se ha destacado por su música que promueve la conciencia social y el feminismo.

Nacido en Doncaster, Inglaterra, el 5 de agosto de 1997, Yungblud se dio a conocer con la canción "I Love You, Will You Marry Me" en 2017. Su nombre artístico se deriva de "Young Blood", un apodo que le dio un jefe por ser el más joven en la lista de empleados.

Durante su niñez y juventud, Yungblud se inspiró en artistas como N.W.A, Kendrick Lamar, Oasis, The Rolling Stones y Bring Me The Horizon. Dejó la escuela de arte en Londres a los 16 años para comenzar su carrera musical.

Yungblud se considera a sí mismo como un artista con un estilo musical que combina rock indie y hip hop, y ha sido comparado con otros artistas como Arctic Monkeys y The 1975.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de YUNGBLUD (@yungblud)

Su música ha sido descrita como una mezcla de pop, rock y punk, con letras que abordan temas como la identidad y la desigualdad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ha publicado varios álbumes y singles, y ha realizado varias giras internacionales. Recientemente, su interpretación de "We Are the Champions" que recibió el elogio del guitarrista de Queen.