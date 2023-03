Eres muy hetero para esta canción: Miguel Bosé critica a participante de concurso

Durante el estreno del programa Cover Night, Miguel Bosé protagonizó un momento incómodo que ha causado controversia, pues cuando ejercía su opinión como juez del concurso de canto hizo comentarios que se consideraron fuera de lugar.

El cantante ya se ha visto envuelto en polémicas por sus discursos respecto a la pandemia por Covid-19 en el que niega rotundamente la existencia de esta enfermedad, pero esta vez se involucró con la comunidad LBGT+.

Mientras Daniel Norbert, uno de los concursantes, interpretaba I Will Survive de Gloria Gaynor, su talento como cantante pasó segundo término para Bosé y relacionó su participación con su preferencia sexual.

“A mí me parece que esta canción no la puede cantar un hetero. Es un canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)”, dijo el intérprete de Morena Mía.

El famoso artista no se detuvo ahí y prosiguió argumentando que el aspecto del participante no era el adecuado para esa canción.

“Hay que ser muy mariquita para decirlo bien. Es que si no, no se dice bien. La próxima vez que la cantes ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan straight”, criticó.

Esta persona esta fatal… pic.twitter.com/7nNmUr9o9s — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) March 3, 2023

El video se viralizó en redes sociales y de inmediato llegaron las críticas contra Bosé, asegurando que con sus palabras lo único que hacía era discriminar a Daniel y ni siquiera ofreció una crítica profesional.

"Miles de años diciendo aquello de que la música no tiene fronteras y llega Miguel Bosé y dice que un hetero no puede cantar una canción. Después me hablan de igualdad, tolerancia y no sé qué más", dijo un internauta.

Personas de la comunidad LGBT+ y también quienes no son parte de ella resintieron el comentario por ser agraviante y cientos de usuarios pidideron que Miguel Bosé ya aparezca más en el programa.

"Me parece de vergüenza que la tele pública haya contratado a este señor. Yo lo siento por el programa, pero espero que no renueve, y si lo hace que manden a este señor a su casa", dijo otro ususario.