Otra víctima como Miguel Bosé: actriz española también sufre asalto en CDMX

Apenas el pasado 21 de agosto, Miguel Bosé dio a conocer que había sido víctima de la delincuencia en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Ahora, otra artista española ha dado a conocer, que así como el cantante, también sufrió de un asalto en la capital metropolitana.

Se trata de la actriz Mónica Pont, quien interpretó el papel de la comunicadora María Teresa Campos en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix.

Así fue el asalto que sufrió Mónica Pont

A través de su cuenta de Instagram, Pont denunció este miércoles, sobre una banda que opera en el Aeropueto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que al detectar personas con dinero o joyas, las siguen hasta su casa para asaltarlas hasta llegar a su domicilio.

La actriz regresaba de pasar unos días en Cancún junto a su hijo cuando al llegar a su hogar, un hombre les exigió que les entregaran los relojes Rolex que traían consigo, sin embargo, el portero de su domicilio confrontó al delincuente, quien finalmente le disparó.

Tras el ataque, el sujeto logró huir con los relojes, mientras que el portero tuvo que ser ingresasdo en un hospital debido a la herida de bala que sufrió y que ahora lo mantiene en estado crítico.

Mónica Pont agradece apoyo de fans

De igual forma, Mónica aprovechó sus redes sociales para agradecer a sus fans por el apoyo que le han brindado tras darse a conocer la noticia y pidió que de favor oraran por su portero, que arriesgó su propia vida para salvarla junto a su hijo.

"Gracias por vuestro apoyo y por favor si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos", escribió Pont.

En medios de comunicación, Mónica manifestó su enojo y frustación después de los sucedido, asegurando que en México con tal de robarte son capaces de matarte.

"Aquí (en México) no importa la vida, no tiene valor, por lo que no dudarán en matarte si hace falta para robarte", dijo.

Fue apenas hace 10 días cuando Miguel Bosé denunciara haber sido asaltado en su domicilio por un comando armado de 10 sujetos que lo retuvieron a él y a sus hijos durante dos horas.

