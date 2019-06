El día que Edith González ganó la primera batalla contra el cáncer

Tras el fallecimiento de Edith González, hoy recordamos cuando la actriz le ganó la primera batalla al cáncer de ovario.

Fue en Junio de 2017 cuando la artista sorprendió a sus seguidores con una excelente noticia sobre su cáncer.

En ese momento, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video donde compartió la noticia de que se encontraba en ¡Remisión!

“A todos, muchas gracias por tanto tanto amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor, les quiero decir: hoy hay un papel oficial que dice ¡remisión! Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido el tratamiento, quiere decir que mi cáncer está en control".

Ver esta publicación en Instagram #agradecer #sentir #vivir!!Gracias mil también a todos los medios que han tratado esta fase con amor y respeto!!!Por un mundo sin cancer🌸🦋💙#gracias#gracias#gracias🌸💗❤️ Una publicación compartida por Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 4 de Jun de 2017 a las 8:03 PDT

Asimismo, a inicios del 2019 y con el espíritu del año nuevo, la artista expresó su sentir con miras al futuro, asegurando que estaba preparada y agradecida a Dios por "una nueva oportunidad".

Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad. Dear past, thank you for your lessons. Dear future, I am ready. Dear GOD, thank you for another chance!!! pic.twitter.com/cIqQM1vnT8 — Edith Gonzalez (@EdithGonzalezMx) 8 de enero de 2018

No logró derrotar al cáncer

Lamentablemente, Edith no logro vencer al cáncer de ovario y falleció el día de hoy, a los 54 años de edad.

A través de un comunicado, su familia dio a conocer su muerte señalando que el deceso fue a consecuencia de “un súbito deterioro resultantes de una recurrencia del cáncer”.

Revelaron también, que el día de mañana la Asociación Nacional de Actores (A.N.D.A) realizará un homenaje público a las 11 horas, en el Teatro Jorge Negrete.





Celebridades Muere Edith González, víctima de cáncer, a los 54 años

Celebridades Los famosos se despiden en redes de Edith González

Gossip Ante el cáncer, Edith González se muestra optimista