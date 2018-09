Muere el rapero Mac Miller a los 26 años, exnovio de Ariana Grande

Otro joven rapero estadounidense ha muerto, se trata de Malcolm James McCormick conocido en el medio artístico como Mac Miller, de acuerdo con el medio de espectáculos TMZ perdió la vida a causa de una sobredosis.

TMZ tuvo conocimiento de autoridades judiciales que Mac fue encontrado muerto este viernes cerca del mediodía, en su casa situada en San Fernando Valley, California.

Miller de 26 años tuvo una relación amorosa de dos años con la estrella de pop, Ariana Grande y tras su rompimiento, su consumo de drogas se habría agravado.

Hace unos meses el rapero estuvo involucrado en un choque y se dio a la fuga, el caso llegó a los oídos de Ariana e incluso le dedicó un tuit; "cuídate, por favor", le dijo.

pls take care of yourself — Ariana Grande (@ArianaGrande) 17 de mayo de 2018

"Sólo quiero que comience el tour", fueron sus últimas palabras en las redes sociales, Mac Millar dejó este post en alusión a la gira que comenzaría para octubre.