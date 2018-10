Pareja de Miguel Bosé lo demanda por mudarse a México con sólo dos de sus hijos

La expareja de Miguel Bosé, Ignacio Palau inició acciones legales contra Bosé tras la ruptura de una relación que duró 26 años.

Hace poco se le vio al cantante español residiendo en México con sólo dos de sus hijos, situación que también ha desencadenado enojo por parte de Palau.

Palau y Bosé mantuvieron su relación muy discreta pero fue hasta este momento que por tal incidente se hizo pública. Se conocieron hace treinta años y tienen en común cuatro hijo, dos pares de gemelos, a quienes han tenido que repartirse, el cantante en México con dos y el escultor en España con los otros dos niños.

El despacho de abogados que Ignacio Palau contrató, declaró en un comunicado que:

Las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores



Además aseguraron que esta situación se ha venido desencadenando al fracasar las negociaciones previas.

Anteriormente se le acusó a Miguel Bosé de fraude fiscal, situación a la que se le vinculaba su traslado a México; sin embargo, el cantante español reveló mediante una declaración escrita que su mudanza a México es por razones "de familia y trabajo":



Cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano; aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí