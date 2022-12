Mírame, la canción que Paty Cantú compuso junto a Josh Radnor durante su relación

Mírame, es la canción que Paty Cantú y Josh Radnor, interprete de Ted Mosby en How I Met Your Mother, hicieron después de vivir una breve historia de amor surgida gracias a las redes sociales.

La letras posiblemente anunciaban que ese romance no sería muy duradero, sin embargo, dejó algo bueno que fue un momento de inspiración que quedó grabado con la voz de ambos en el álbum La Mexicana.

La primera estrofa de Mírame habla de belleza, ficción y mentira, tres palabras que representaron parte del origen y término de su relación sentimental.

"Me ves y crees que soy tan bonita. Que mi alma no grita. Tal vez seré peor que ficción y mejor que mentira".

Otro de los versos habla justo de lo efímero que puede ser el amor y el tiempo que se comparte con las personas que nos atraen, por lo que aprovechar el tiempo mientras dure, es lo mejor que se puede hacer cuando hay un flechazo inesperado.

"No puedo leer tu mente, y tal vez no quiero. Déjame porque el cuerpo está envejeciendo, no estaremos aquí para siempre. Que nuestras horas cuenten horas, pero estamos aquí y ahora. Minuto a minuto. Y nos vamos a besar bajo la luna. Y probar tu aliento y cantar esta melodía y contar nuestros miedos. Y si tu tiempo quiere, el mío también. Porque los mundos colapsan y desaparecen", dice la estrofa que ambos cantan en una combinación de ambos idiomas.

¿Cómo fue que Paty Cantú y Josh Radnor comenzaron a salir?

Cantú contó en redes sociales que durante la pandemia de Covid-19, mientras ella se encontraba viviendo en Los Ángeles, comenzó a recibir alertas de lo que Radnor publicaba en su cuenta de Instagram. En una de esas publicaciones ella le escribió agradeciéndole por recibir ánimo con sus palabras y sentirse identificada.

El actor protagonista de How I Met Your Mother respondió al comentario de la cantante y esta interacción mediante las redes sociales fue creciendo al punto de conocerse en persona y comenzar una relación que sólo duro unas semanas.

Paty Cantú relató en una story time de Tik Tok que ella era fanática del personaje Ted Mosby, un eterno romántico que pasaba sus días buscando el amor verdadero.

Como seguidora de la serie, durante diez temporadas vió como Mosby realizaba actos exagerados de romanticismo en donde hacía todo por encontrar a la mujer de su vida, lo que la llevó a idealizar la actitud del protagonista y lo convirtió en su amor platónico, en sus redes ella escribía ¿Dónde estás Ted Mosby?

Los decretos de la cantante para que su crush apareciera en su vida hicieron efecto, aunque no fue una historia con un final feliz, pues tras unas semanas de salir, ella se dio cuenta de que el actor posiblemente tenía otra relación y sólo pasaba un buen rato con ella.

Al menos los momentos compartidos con Josh Radnor le dieron un destello de inspiración que se tradujo en una canción y además, la lección de no idealizar el amor ni a las personas.









