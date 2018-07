[Video] Pepe Aguilar sufre gran pérdida: aerolínea le entrega muerto a “Cucho”, su perro

El famoso cantante Pepe Aguilar reportó indignado en sus redes sociales un desafortunado evento en el que trágicamente perdió a su mascota.

Dicen que todo se parece a su dueño.....será ? #Cucho #DogsRULE #TrueLove Una publicación compartida de Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial) el 25 Mar, 2016 a las 2:00 PDT

Por medio de su Instagram, Pepe dio a conocer que la aerolínea Voralis había perdido a "Cucho", su perrito, y que desafortunadamente cuando lo encontraron ya estaba sin vida.





La compañía Volaris, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pues perdieron a mi perrito ayer, no tanto la compañía, no tanto la empresa, pero sí un empleado de la empresa y las disposiciones que tienen estas personas, realmente no les puedo describir con palabras lo que siento ahorita porque si bien es cierto para algunos un perro es un animal más, para otros llega a ser parte de su familia, y en este caso así era.

Después de la búsqueda muy consternado indicó “encontraron ya a mi perro, desgraciadamente lo encontraron sin vida”.



@pepeaguilar_oficial da a conocer la muerte de su perrito y culpa a un empleado de la compañía @viajavolaris 💔 Fuerza #pepeaguilar Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 29 Jun, 2018 a las 6:39 PDT Gracias por habernos acompañado y ser parte de esta familia. Nos llenaste de alegría. Te extrañamos y nos duele que nos hayan arrebatado tu presencia. Cucho RIP. Descansa, fuiste el mejor compañero de mi esposo Una publicación compartida de Aneliz (@anelizzilena) el 29 Jun, 2018 a las 5:57 PDT

La muestras de cariño de sus seguidores no se hicieron esperar, deseando que pronto se recupere de la pérdida de su fiel amigo.

