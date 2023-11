¡Son novios! Peso Pluma besa a Nicky Nicole en pleno concierto: "Te amo, mi amor"

Peso Pluma y Nicky Nicole han confirmado su relación con un beso que le dio el cantante de Zapopan a la joven rapera frente de miles de asistentes.

Aunque estos parecen que sólo tenían una estrecha amistad, y es que Nicky Nicole había dicho que únicamente eran amigos, con la muestra de afecto que presenciaron los fans, y que ahora circula en redes, se reafirma que son algo más que colegas.

Pese a que hasta el momento ninguno de los dos ha dicho algo sobre el beso, muchos internautas piensan que se confirmó lo que ya se sabía, Peso Pluma y Nicky Nicole son novios.

OMG! Nicki Nicole valora la ayuda de Cazzu al inicio de su carrera: el apoyo entre mujeres es clave

Doble P y Nicky Nicole demuestra su amor en el escenario

Durante un concierto que la rapera argentina Nicky Nicole dio en el Pepsi WTC en la Ciudad de México y que fue prácticamente un sold out, Peso Pluma la acompañó en una canción "Por las noches" y luego dedicó unas palabras:

"Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole", dijo emocionado Peso Pluma a los asistentes.

Fuimos testigos del momento más esperado de México, #NickiNicole y #PesoPluma juntos! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/y9cVCg6ohM — Ocesa Total (@ocesa_total) November 3, 2023

Sin embargo, lo que hizo después fue lo que sorprendió a todos, Luego de agradecer a los fans Peso Pluma le dijo: "Te amo, mi amor" y después le dio un tierno beso en el escenario.

Luego del concierto, Peso Pluma compartió en sus historias de Instagram una foto con Nicky Nicole, ambos muy felices luego de haber dado un gran concierto para miles de personas.

#nickinicole #parati #fyp ♬ sonido original - pesoplumafanz☆ @pesoplumafanz Nicki Nicole y Peso Pluma esta noche en México🫶🏻 #pesopluma

“Somos buenos amigos, nos estamos conociendo”, fueron las palabras que dijo la rapera argentina hace unas semanas luego de que se les viera juntos en los Premios Latin Billboard 2023.

Incluso, dijo que los señalamientos era algo que le incomodaba: “A mí es algo que no me molesta, y la realidad es que somos amigos, está todo piola, y yo no tengo dramas”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

Peso Pluma respondió a los comentarios y dijo que se estaban malinterpretando las cosas con Nicky Nicole; no obstante con lo ocurrido la noche del pasado jueves se confirma algo que muchos ya sospechaban, ambos son pareja y parecen llevarse bastante bien.