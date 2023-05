¿Habrá concierto de Peso Pluma en NL? Así fue el encuentro del cantante y Samuel García

La cara de los corridos tumbados, Peso Pluma, se encontró la noche del sábado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García en el Estadio Akron, durante la pelea del Canelo Álvarez, a donde ambos asistieron como invitados especiales.

Samuel García asistió al evento deportivo en compañía de su esposa Mariana Rodríguez, la pareja no paró de tomarse fotografías con todas las personas que se las pedían, incluso, la esposa del gobernador compartió varios posteos en sus historias de Instagram.

El gobernador no perdió la oportunidad de saludar al cantante y pedirle una fotografía, además, de intercambiar algunas frases.

¿Peso Pluma dará concierto en Nuevo Léon?

La fama de Peso Pluma está subiendo como la espuma, y al parecer, varias celebridades quieren que participe en sus eventos.

El gobernador de Nuevo León compartió en su cuenta de Twitter una foto con el joven cantante y dejó en el aire la posibilidad de organizar con Peso Pluma un concierto en el estado norteño, si es que los fans lo quieren.

"Ella baila sola jejejej @ElPesoPluma Doble P¿Lo traemos a Nuevo León?", escribió el funcionario en una fotografía con el tapatío.

Usuarios reaccionan por la propuesta de Samuel García

La pregunta de Samuel García ha levantado los ánimos de sus seguidores en la publicación, pues varios internautas no están de acuerdo con la propuesta del representante de Movimiento Ciudadano, pues consideran que hay otros temas importantes en Nuevo León, como la seguridad y los feminicidios.

"No enaltezcan la narco cultura, ves cómo está la sociedad y quieres fomentar eso, te debería dar vergüenza proponerlo", escribió un usuario.

"Tráeme agua, transporte digno, aire de calidad, seguridad...yo para q quiero a ese wey", publicó otro internauta.

Aunque Peso Pluma ha conquistado a varios fanáticos, hay un público que no considera que su estilo de música sea bueno, debido a los problemas de violencia que hay en el país.

"Sí traélo, que manera de hacer grandes y darles fama a personajes de este tipo. Luego se andan quejando. Si no tienes que hacer o no sabes que hacer con la lana de @nuevoleon mejor invierte en más seguridad para las mujeres de tu estado (...) Habla de eso, comparte eso, no estas jaladitas", dijo otro usuario.