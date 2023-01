La respuesta de Piqué a Shakira tras dura canción: cierra acuerdo con Casio para Kings League (Video)

Gerard Piqué no se quedó callado ante la nueva canción de Shakira, quien en Bzrp Music Sessions, Vol. 53 expresó todo lo que siente por el exfutbolista tras su polémica separación.

El exdefensa del Barcelona se burló de Shakira durante la transmisión en Twitch del programa de Kings League, Chup Chup Kings, con el anuncio de que el torneo -creado por él- será patrocinado por la marca de relojes Casio.

Y es que en Bzrp Music Sessions Vol. 53, la colombiana hace una analogía entre los relojes Rolex y Casio, lo que el público calificó una referencia a la actual novia de Piqué, Clara Chía, con quien la engañó cuando estaban juntos.

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio... Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también... Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también", dice la letra.

Así, Piqué aprovechó el momento para hacer el anuncio: “Hemos llegado un acuerdo con Casio, nos han dado relojes y tenemos un acuerdo con la marca y la Kings League”.

“Este reloj es para toda la vida, está de p… madre”, afirmó Piqué, lo que provocó la risa de los presidentes de los clubes de la Kings League.

“Sorprendido”, el streamer Ibai Llanos preguntó el motivo para que Casio sea el patrocinador. “¿Qué ha pasado, es que no me he enterado. No entiendo nada”, dijo en una manera de presión para Piqué, que solo dio pretextos.

Entonces Gerard Romero, otro de los streamers presidentes, le dice al exfutbolista Sergio “Kun” Agüero, que también participa en este torneo: “Kun, Kun, ¿por qué entró Casio?”, a lo que Agüero, sin tapujos como es, contestó: “por la canción de Shakira”.

Entre las risas de todos los streamers y del propio Piqué, Ibai insistió: “Pero, Kun, ¿la canción de Shakira va por Piqué?”.

“Creo, sí”, dijo seriamente Kun, mientras Pique no dejaba de reír.

Los usuarios que se conectaron a la transmisión señalaron que Piqué traía un reloj lujoso que lo cambió, de un momento a otro, por un Casio para seguir con la burla a Shakira.