¿Por qué Alex Kaffie denunció a Las Perdidas? Aquí te contamos cómo surgió el pleito

Alex Kaffie y Las Perdidas están protagonizando un nuevo escándalo que se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Hoy te contamos los detalles de cómo surgió el pleito y los motivos que orillaron al periodista a denunciar a las famosas influencers de la comunidad LGBT+.

Te puede interesar: ¡Johnny Depp se apunta otra victoria! Logra acuerdo en demanda por agresión

¿Cómo inició el pleito entre Alex Kaffie y Las Perdidas?

Tomo comenzó cuando Las Perdidas criticaron a Lorena Herrera por su actitud de diva durante el desfile que se realizó en Mérida, Yucatán, durante el desfile del Orgullo Gay.

Las influencers aseguraron que la artista se portó grosera con el público y que incluso, se negó a compartir camerino con el resto de los invitados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

"La verdad les voy a decir algo, ella pidió que nadie de nosotras ni nadie de los que se fueran a presentar estuvieran en el camerino donde ella iba a estar, yo dije bueno, ‘a lo mejor porque ella está acostumbrada", dijo Wendy Guevara.

“Recuerden que la que es payasa cae gorda. Para su mala suerte nosotras estuvimos ahí... ella se quedó en su camioneta, no le gusta ser sociable, no le gusta estar conviviendo, eso ya es problema de ella”, agregó su compañera Kimberly.

¿Qué dijo el periodista Alex Kaffie?

Tras las declaraciones de las influencers, Kaffie salió en defensa de la actriz y las tachó de "piojosas" durante el programa "Sale el Sol".

"Lorena no tiene que darle de su luz a esas piojas, porque si algo ha hecho es trabajo, trabajo. La batalla de todos los días es seguir vigente", expresó el periodista.

Sin embargo, Las Perdidas arremetieron contra el conductor llamándolo "gorda panzona" y advirtiéndole que "un día se iban a encontrar".

“Varios artistas le han pegado, siempre tiene que andar hablando de la gente para que la volteen a ver, pero ya pasaste de moda, ahora eres de las de antaño”, agregó Wendy.

Alex Kaffie denuncia a Las Perdidas

El periodista salió del nuevo en el programa de TV y aseguró que había recibido amenazas por parte de las influencers y que además, sus seguidores habían conseguido su número para llamarlo y mandarle mensajes para amedrentarlo.

"Subieron un video donde dijeron, palabras más, palabras menos, que el día que me vieran, me iban a desollar".

Fue por lo anterior que Kaffie decidió tomar medidas en contra de ellas y las denunció por haberlo amenazado.

Virales Wendy Guevara y el origen del meme más viral del 2022

"Me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían mi teléfono los seguidores de estas personas y ellas azuzaron a sus seguidores.

"Repito, no sabía quiénes eran estas personas hasta que tuve que, el fin de semana, echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas, porque no se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos”, dijo el comunicador.