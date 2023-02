¿Qué le pasó a El Potrillo? Se presenta en aparente estado de ebriedad en la Feria de León

El pasado viernes 3 de febrero de 2023, Alejandro Fernández “El Potrillo” dio de qué hablar durante su presentación en el palenque de la Feria de León 2023 en el estado de Guanajuato, no precisamente por la calidad de su espectáculo, sino por haberse presentado en aparente estado de ebriedad.

Y es que en redes sociales fueron difundidos videos en donde se ve al heredero de “El Charro de Huentitán” presuntamente ebrio en lo que fue su primer concierto de este 2023, como parte de su gira Hecho en México.

“El Potrillo”, de 51 años, apareció en el escenario ataviado en el clásico traje de charro y portando una chamarra de mezclilla; un tanto desaliñado y tambaleante, hacía gestos extraños, mientras el público lo animaba a cantar.

Temas como “Como quien pierde una estrella” o “Me dediqué a perderte” sonaban al fondo, pero el cantante al parecer no lograba terminar de cantar. Su actitud hizo especular al público que no se encontraba en sus cinco sentidos.

Alejandro Fernández : "¡No estaba dormido, estaba ebrio!"



Alejandro Fernández : "¡No estaba dormido, estaba ebrio!"

La reacción de los asistentes y cibernautas no se hizo esperar, quienes criticaron y a la vez se compadecieron por el estado en que se presentó, lo cual consideraron como una falta de respeto al público que pagó su boleto por disfrutar de su show.

Cabe mencionar que ésta no es la primera ocasión en que Alejandro Fernández se ve envuelto en la polémica por aparecer en aparente estado de ebriedad en un concierto.

"Que pena su papá jamás se presentó así, él decía que el público merecía respeto. algo que su hijo no conoce”, destacó uno de los comentarios.

Veo a Alejandro Fernández así y siento feíto plebes, puede ser que esté así por su papá y yo a casi 4 años que perdí a mi mamá no lo asimilo y siento que me he puesto peor y es un dolor horrible, ahora él trabajando ante taaanta gente 🥺💔😪 la gente juzga y muy feo a veces!

Noche de emociones y sentimientos

Durante la presentación, Alex Fernández actuó por primera vez al lado de su padre, con lo que se abrió la tradición a la tercera generación de los Fernández, en la Feria de León.

Allí, el nieto de Chente Fernández interpretó temas como “A través del vaso” y “El privilegio de amar”, logrando conquistar a los más de seis mil asistentes que esperaba con ansias que su padre saliera al escenario.

Pero sin duda, el momento más emotivo fue cuando ambos compartieron el ruedo. Alejandro Fernández invitó a su júnior para cantar juntos “Mujeres Divinas” y “Perdón”. Despúes, Alex le dedicó la canción “El tiempo no perdona”. Ambos se conmovieron hasta las lágrimas, transmitiendo la emoción al público presente.

El show continuó su curso, para llegar al clímax alrededor de las 2 de la mañana, cuando Alejandro le rindió un merecido homenaje a su fallecido padre con sus melodías más emblemáticas como “Por tu maldito amor”, “Me voy a quitar de en medio”, “Hermoso cariño” y “Acá entre nos”, para cerrar con broche de oro con “El Rey”.

Al final y a pesar de su polémica presentación, a través de su cuenta de Instagram “El Potrillo” agradeció a su público por haberle regalado lo que llamó una de las mejores noches de su vida.

