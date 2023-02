¿Quién es Kim Petras, la primera mujer trans en ganar un Grammy?

La noche de este domingo, Kim Petras ha hecho historia al convertirse en la primera mujer transgénero en ganar un Grammy en la edición 65 de estos premios. La estatuilla la obtuvo en colaboración con el artista no binario, Sam Smith.

“Soy la primera mujer transgénero en ganar un Grammy”, dijo la cantante alemana al recibir la estatuilla al lado de Sam por el sencillo colaborativo Unholy en la categoría Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo.

Al momento de conocerse el nombre del ganador, los asistentes en el recinto se pusieron de pie para ovacionarlos. Segundos después. en su discurso, la joven de 30 años de edad dedicó unas palabras de agradecimiento a Madonna, la Reina del Pop, quien, dijo, fue una fuerte inspiración en su carrera.

"Madonna gracias por luchar por nuestros derechos, no creo que pudiera estar aquí sin ella. A mi madre en Alemania porque ella creyó en mí y no podría estar aquí sin su apoyo en este momento. A la Academia, gracias por creer en mí y Sam eres un verdadero ángel en mi vida y te adoro. De verdad gracias a todos los que hicieron posible esta canción, los amo”, expresó.

Kim Petras y Sam Smith ganan un Grammy. Foto: AFP

¿Quién es Kim Petras?

Nacida con el sexo masculino el 27 de agosto de 1992 en la ciudad de Colonia, Alemania, Kim Petras ha señalado en varias entrevistas que desde muy joven supo que era una niña dentro del cuerpo de un niño.

Esto provocó que sufriera muchos abusos de parte de sus compañeros en la escuela durante la infancia, por lo que tuvo que visitar a varios psicólogos, a pesar de contar con el apoyo de sus padres. Sus sentimientos la llevaron a cambiarse el nombre a Kim desde los 12 años.

Debido a que su pubertad estaba cerca de llegar, algunos miedos comenzaron a aparecer en Kim como en sus padres, de forma que en 2016 tomó la decisión de realizarse una cirugía de afirmación de género.

Su transición la convirtió en una de las personas transgénero más jóvenes en realizarla, lo que la convirtió en aquellos años en noticia en su país. Durante ese tiempo ella ya experimentaba con las letras y la música, por lo que algunas de sus composiciones las compartía en blogs y sitios web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por kim petras (@kimpetras)

Un paso importante para ella ocurrió en 2019 cuando dejó Europa para mudarse a Los Ángeles, California. El inicio no fue nada sencillo, sin un apoyo fuerte o una productora detrás decidió ser una artista independiente, una de muchas que encontraron en pequeños clubes y en el internet los sitios para expresar realmente lo que sentía.

Por ello, Kim siempre ha señalado que nadie la descubrió a ella, sino que ella “se descubrió a sí misma”. Sus composiciones comenzaron a llamar la atención de distintas artistas, por lo que comenzó a escribir canciones para Fergie y para Rihanna.

Gossip Beyoncé impone récord en los Grammy y Harry Styles gana Mejor Álbum del Año

Esto le dio el impulso para comenzar una carrera en solitario y poder tener dos discos en solitario. Una de sus primeras canciones en posicionarse fue “I Don’t Want It at All”, en donde Paris Hilton hacía una aparición en el video musical.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de colaborar con artistas como Dr. Luke, Kygo, Charli XCX, pero su vida cambió al encontrarse con Sam Smith, uno de los artistas representativos de la comunidad LGBT+.

Con “Unholy”, canción lanzada en 2022, Kim Petras y Sam Smith se convirtieron en los primeros artistas transgénero y no binario, respectivamente, en dominar las principales listas musicales en los Estados Unidos, como lo es Billboard.

Así suena 'Unholy'

Publicado originalmente en El Sol de Puebla