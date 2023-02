Beyoncé, Brandie Carlile y Encanto; los primeros ganadores del Grammy

En la gala previa a la ceremonia de los Grammys, Beyoncé brilló con dos galardones en las categorías de Mejor Grabación Dance/Electronic por Break My Soul y Mejor Interpretación de R&B Tradicional para Plastic Off the Sofa.

En la entrega previa de premios a lo mejor de la música, artistas como Ozzy Osbourne, Lizzo y Viola Davis también fueron premiados en distintas categorías. Beyoncé tiene nueve nominaciones y podría convertirse en la solista más premiada de la historia de los Grammys si es que gana dos trofeos más.

Kendrick Lamar tiene ocho nominaciones, de las cuales ya ganó dos en las categorías de Mejor Performance Rap y Mejor Canción de Rap por The Heart Part 5.

Quienes tuvieron dos premios, al igual que Beyoncé fueron Ozzy Osbourne que no asistió a recoger los reconocimientos en las categorías de Álbum Rock por “Patient Number 9”, y Metal Performance por “Degradation Rules”, que realizó en colaboración con Tony Iommi.

UNA GANADORA EGOT

Con su Grammy ganado este domingo, en la categoría de Mejor Audiolibro por “Finding Me”, Viola Davis hizo historia y se integra al listado de las figuras que tienen premios en distintas áreas del entretenimiento. Davis es parte del EGOT, es decir ya cuenta con un Emmy, de televisión; un Oscar, en cine; un Tony, en teatro y ahora un Grammy en la música.

“Escribí este libro para honrar las casi seis décadas de vida de Viola, en donde se adentra a la alegría que he vivido. Ha sido un camino largo, algo duro, pero es un viaje muy satisfactorio. Gracias a todos, a todos los que han formado parte de mi historia, mi familia, gracias”, comentó Davis al recibir el premio

El nombre de Taylor Swift también resaltó en la entrega previa a la ceremonia televisada, al ganar un Grammy a Mejor Video Musical por “All too well: the short film”.

NATALIA Y ROSALÍA GANADORAS MULTIGRAMMY

Los latinos también tuvieron lugar en la ceremonia. Rosalía y Natalia Lafourcade fueron las ganadoras en rubros como Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo y Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, respectivamente; ninguna asistió a recoger su premio, con éste, la mexicana suma tres Grammy que ganó en 2016 y 2020. Para Mejor Álbum Pop Latino el gramófono fue para Rubén Blades y Boca Livre por su trabajo de Pasieros y Marc Anthony ganó Mejor Álbum Latino Tropical por su disco Pa’lla Voy.

EL TRIUNFO DE BRANDIE CARLILE

En la parte de Canción de Rock, Brandi Carlile fue la ganadora por “Broken Horses”, así como en la categoría de Rock Performance y en LA categoría de Álbum Americano por “In these Silent Days”, sumando tres premios. En total fueron siete las nominaciones que Carlile alcanzó y que empató con Adele.

SU PRIMERA VEZ

Para esta edición se incluyeron cinco nuevas categorías las cuales son Mejor interpretación de música alternativa, Mejor interpretación estadounidense, Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, Mejor álbum de poesía hablada y Compositor del año no-clásico.

Wet Leg también recibió dos premios en las categorías de Performance de Música Alternativa por Chaise Longue y Album Alternativo, mismo que titularon Wet Leg. Y Mejor Interpretación Estadounidense fue para Bonnie Raitt, quien al subir al entarimado tropezó ligeramente y casi cae. Raitt también fue reconocida en Canción de Raíces Americanas por “Just like that”.

En la banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos 'Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök' fue el ganador. Mejor Álbum New Age, Ambient o Chant se lo llevó 'Mystic Mirror'.

“Agradezco a la Academia por su amor a la música y por este evento que realiza para nosotros. Agradezco a mi familia, a todos los que trabajaron conmigo. Es a través de la música que podemos convertir al mundo en un mejor lugar”, comentó la ganadora.

TUVO MUCHO ENCANTO

La cinta Encanto de Disney ganó tres gramófonos en categorías como Mejor Compilación de una Banda Sonora para un trabajo Audiovisual, Mejor Música Incidental y Mejor Canción escrita para Visual Media por “We don’t talk about Bruno”.

“Muchas gracias a todos, a la Academia y todos los músicos que gastan tiempo para crear música y llevarnos a un mundo fantástico. Todo el equipo de músicos que forman parte del soundtrack. Mi mamá, mis hermanas, Disney, a todos, los aprecio. Me enorgullece ser la primera mujer de color aquí”, dijo la compositora Germaine Franco, sobre el entarimado.

LOS CLÁSICOS

Michael Bublé ganó en la categoría de Mejor Álbum Pop Tradicional por Higher y para los más pequeños, Mejor Álbum Musical para Niños, The Movement por Alphabet Rockers.

A través de redes, Bublé agradeció el reconocimiento.

“Muchas gracias al increíble equipo que creó este disco conmigo. Sinceramente, siento que este es el mejor álbum que he hecho, lo que hace que el reconocimiento de los miembros de la academia sea mucho más significativo”, escribió.

Hubo algunas presentaciones musicales, entre las que destacaron la de Samara Joy, quien también ganó el premio a Mejor Álbum Vocal de Jazz.

“Me siento muy agradecida, muy honrada por este premio. Yo soy nacida en El Bronx de Nueva York y jamás pensé que lograría esto.

“A mi familia, a todos los que contribuyeron para el álbum, los que me dieron la fuerza para terminarlo. Gracias a todos”, aseguró Joy.

Otro de los encargados de amenizar musicalmente fue Carlos Vives, nominado a Mejor Álbum Latino Tropical y quien interpretó “La Gota Fría”, “Y Ahí Llego yo”.

Los premios continuaron. En el género de Reggae, Mejor Álbum fue para Kabaka Pyramid por su disco The Kalling, mientras que para Mejor Performance Solo Country fue para Willie Nelson por Live Forever. Kevin Puts fue ganador de Mejor Composición Clásica Contemporánea por Puts Contact; Judith Sherman se coronó como la productora del año en el género clásico y el productor del año en no clásico fue para Jack Antonoff.

Mejor Álbum de Comedia fue para David Chappelle por su trabajo de The Closer; Folk Album se lo llevó Revealer de Madison Cunningham.