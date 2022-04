¿Quién es Sam Asghari? El novio de Britney Spears y futuro papá

Luego de que la princesa del pop, Britney Spears, anunciara que espera a un bebé con su prometido Sam Asghari, el futuro padre de familia lanzó un mensaje donde se mostró muy contento por la noticia de vivir una nueva experiencia junto a su pareja de hace seis años.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Asghari describió, junto a una imagen de una familia de leones, que la paternidad siempre formó parte de su plan de vida.

“El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomó a la ligera. es el trabajo más importante que haré en toda mi vida”, describió.

Minutos antes de este mensaje, Britney Spears había confirmado que esperaba a un bebé, luego de realizar un viaje a Maui.

Pero ¿quién es Sam Asghari, el futuro papá del bebé de Britney Spears?

Hesam Asghari, mejor conocido como Sam Asghari, nació un 4 de marzo de 1994 en Irán, sin embargo a los 12 años decidió viajar a Los Ángeles para reencontrarse con su padre.

El iraní forma parte del mundo actoral, pues actualmente se encuentra filmando la película Hot Seat, donde tomará el papel de un sargento de la SWAT. El iraní compartirá la gran pantalla junto a la estrella Mel Gibson.

Por otro lado, y de mano a su relación con Britney, Asghari participó en el videoclip de Slumber Party donde entabló su primera relación con la cantante.

“Empezamos a hablar acerca de sushi y otras cosas que nos gustaban y quedamos para ir a comer sushi algún día”, recordó Britney durante una entrevista para US Magazine.

Fuera del mundo actoral, Asghari comparte su gusto por el ejercicio a través de rutinas difundidas en su cuenta oficial de Instagram.

El actor forma parte de una línea de suscripción deportiva en la que da consejos para ejercitarse, además de apoyar con dietas personalizadas.

A sus 28 años de edad Sam Asghari espera a su primer hijo junto a la cantante de 40 años de edad, acto que será su tarea más importante, de acuerdo a su descripción en Instagram.