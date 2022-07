¿Quiénes son Mirror? Conoce la historia de la boy band a la que le cayó una pantalla gigante

Mirror es una boy band originaria de China que se formó en el 2018 en el reality de talentos Good Night Show-King Maker, que se trasmitió en una cadena de televisión de la capital de su país. Son exponentes del género cantopop, que es una variante de la música popular asiática que engloba artistas de Taiwán y Hong Kong.

Ese estilo musical nace de una fusión de ritmos que vienen del pop, rock y jazz, cabe señalar que gran parte de las canciones están en idioma cantonés, que es una variedad del chino que muy popular en esa región.

Hasta ahora, la agrupación está integrada de 12 miembros que no superan los 30 años de edad, sus nombres son Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To y Tiger Yau.

Uno de sus temas más conocidos es ‘Warrior’, que se estrenó en el año 2021. Gracias a su éxito en la industria del entretenimiento han aparecido en programas de televisión y películas. Lokman, el líder de la banda reveló que el nombre Mirror (espejo) viene un ritual que hacen todos los días.

“Los miembros se miran en el espejo todas las mañanas y se ven a sí mismos; cuando hay múltiples espejos, pueden reflejar infinitas imágenes; de manera similar, con un potencial infinito, la combinación de estos miembros únicos permitiría posibilidades infinitas”, respondió el cantante a un medio local.

Accidente de la boy band Mirror

La noche del pasado 28 julio, la agrupación Mirror sufrió un accidente en plena presentación en vivo cuando una de pantalla gigante cayó encima de dos integrantes. Debido a la gravedad del impacto, en ese momento las autoridades del recinto tuvieron suspender el concierto, y les pidieron a todos los asistentes que abandonaran el lugar.

Este momento quedó captado en video por varias personas que estaban presenciado el espectáculo; en este material se puede ver como los miembros de esta boy band están interpretando uno de sus temas, cuando uno de los monitores led que están sobre ellos falla, y se desploma directamente sobre uno de los jóvenes a quien le aplastó la cara y el cuerpo.

También, se observa como este artefacto también lesionó a otro cantante que intentó cubrirse con las manos. Mientras esto ocurre, algunos de sus compañeros buscan acercarse a los lesionados para apoyarlo, por otro lado, hubo quien prefirió apartarse del escenario para resguardarse en caso de que el problema técnico empeorara.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022

¿Cuál es su estado de salud?

De acuerdo con el medio South China Morning Post, las personas lesionadas fueron trasladadas de emergencia al hospital Queen Elizabeth. El artista que recibió el primer impacto llamado Mo Lee Kai-yin, se dislocó la tercera y cuarta sección de las vértebras cervicales, por lo que podría quedar paralizado del cuello hacia abajo.

De la misma manera, se reportó que sufrió fuertes daños en la cabeza y los pulmones; en cuanto ingresó al nosocomio le hicieron una cirugía, sin embargo, la mañana de este viernes le hicieron otra operación una duración de 8 horas para intentar estabilizarlo. Lo último que se dijo de él es que por ahora no puede mover sus extremidades.

Asimismo, Chang Tsz-fung, el otro integrante que también fue golpeado por el monitor, presentó menos problemas y aunque no revelaron su diagnóstico médico, su equipó comentó que hoy fue dado de alta.

Este accidente ocurrió en China, en el Hong Kong Coliseum; ellos tenían programadas una serie de espectáculos que terminarían el próximo 6 de agosto, pero a causa de este accidente serán suspendidas de manera indefinida, además, se harán las investigaciones correspondientes para conocer el origen del desplome.

