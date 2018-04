Realidad virtual de David Bowie se integra a la muestra "Starman"

“Ziggy Stardust”, icónico personaje creado por David Bowie, podrá verse a través de la experiencia de realidad virtual que forma parte de las actividades que comprenden “Starman”, la muestra montada en las inmediaciones de la Ciudad de México en honor al artista británico.





"Hang on To yourself" y "Life on mars?” son los dos videos que conforman el recorrido VR desarrollado por el cineasta Travis Hutchison, que podrán verse en el Foto Museo Cuatro Caminos, en Naucalpan de Juárez, hasta el 29 de abril.





La concepción de los dos videos permitió a Hutchison trabajar con imágenes y videos como nunca antes. Encontrar el momento de realizar la secuencia de imágenes en un espacio estereoscópico infinito, para moverse a través de éstos y disfrutarlos de cerca y en alta definición, se indicó en un comunicado de prensa.





Respecto a la primera experiencia de realidad virtual dedicada a Bowie, Hutchison explicó: “tomamos la tecnología VR y la combinamos con las fotografías que Mick Rock capturó durante las extravagantes presentaciones de Bowie sobre el escenario, de su colorido maquillaje y extraordinarios atuendos, para así crear un caleidoscopio galáctico de ensueño de 360 grados en el que Ziggy Stardust nos atrapa”.





Para desarrollar el viaje virtual se tomó como referencia el libro de Mick Rock: “The Rise of David Bowie 1972-1973”, del que se obtuvieron todas las imágenes.





Asimismo, la canción “Hang on to yourself” fue la opción ideal para acompañar esta experiencia debido a su veloz riff en la guitarra eléctrica y su letra surrealista: “rezando a la máquina de luz" y “descansando sobre sueños eléctricos”.





En tanto la canción “Life on mars?” resulta la opción más acertada ya que es uno de los temas más emblemáticos de Bowie, y cuyo video en la década de los setentas fue dirigido por el propio Mick Rock.