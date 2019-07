¿Te lo perdiste? Te explicamos todo sobre la relación tóxica de Selana Gomez y Justin Bieber

Si todo este tiempo has vivido debajo de una piedra y no sabes porque todo el mundo habla de Justin Bieber y Selena Gomez (a pesar de no estar juntos) resulta que el pasado 5 de julio una fan page de Selena llamada “Memes de Gomez” tradujo al español un hilo de la cuenta brasileña Cris Dias (@crisayonara), en la cual se detalla la tóxica relación que estos artistas tenían.

En el hilo se habla de todas las infidelidades hechas por el joven canadiense de 25 años a Selena, en donde incluso participaron supuestas amigas de la cantante de pop, incluidas las hermanas Kardashian quienes posteriormente por “venganza” unirían a Bieber con su actual esposa, Hailey Baldwin.

Incluso en uno de los tweets se menciona que el canadiense tuvo una pelea con el actor Orlando Bloom por una presunta infidelidad con su actual esposa, Miranda Kerr.

En el post se describe todo lo que la cantante sufrió mientras luchaba contra el lupus y la depresión.

Todas las traiciones que Justin le hizo a Selena, abro hilo: — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) July 5, 2019

Obviamente los comentarios en las redes no se hicieron esperar y los internautas no dejaron pasar la oportunidad de crear memes en apoyo a la cantante:

Me aventé 40 minutos leyendo un hilo de todas las veces que Justin Bieber traicionó a Selena Gómez, y no maaa 🥺💔 tengo muchas ganas de llorar, que feo es estar enamorada de la persona equivocada — Yuri✨ (@yurigflores) 7 de julio de 2019

Mood: pic.twitter.com/IWTbtnRVUG — Fiorentina (@FioLicitra98) July 7, 2019

Estuve como una hora leyendo el hilo ese de las traiciones del sorete de justin bieber a selena gomez, buscando data de las modelos que no conocía y revisando instagrams. Si le pusiera esa onda a la facultad tendría unos 4 títulos universitarios mínimo pic.twitter.com/QPpyUwhlWA — srta chanandler bong (@efectodopler_) 7 de julio de 2019

Empezando a leer el hilo de Justin Bieber y Selena Gómez || Terminando de leerlo. pic.twitter.com/rEyjqlpwah — Gaynearys Targaryen (@tuitermalditoo) 7 de julio de 2019

Me leí TODO el hilo de Justin Bieber y Selena y solo puedo decir:



-Meterse con alguien que no sabe lo que quiere es una mala inversión.

-Dios me libre de tener amigas tan perversas y falsas como Kendall y Kylie. — Madelaine (@MadeeMD) 7 de julio de 2019

Todos en coro diciéndole esto a Selena pic.twitter.com/D5dIRNlMQN — Rakkun★ @GemuLovú #FHS (@Raakkun) July 8, 2019

Después de leer todo el Hilo de Selena y Justin pic.twitter.com/gJiNr1IV4z — Alexis Risaldi (@AlexisRisaldi) July 8, 2019

Yo: Mañana tengo que levantarme temprano



Yo leyendo el hilo de Justin bieber y Selena a las 3am: pic.twitter.com/D7JBmipo11 — Simply Kelly (@KellyTowerss) 7 de julio de 2019

Empezando a leer el hilo de Selena Gómez y Justin Bieber / Terminando de leerlo. pic.twitter.com/psUYCqU47U — A. (@CajasinPandora) 7 de julio de 2019

Twitter Hilo: Las traiciones que Justin Bieber le hacia a Selena Gomez



Todos: 👀 pic.twitter.com/CjL2o3K3tx — Juan D'💭 (@judediso) 7 de julio de 2019

Pense que nunca terminaria de leer todo, que fuerte Selena Gomez #SelenaYJustin #Selena pic.twitter.com/vld38kcuyD — ♥Katherine♥ (@Ag_Katherine) July 9, 2019

Selena te amo💝 pic.twitter.com/jIzmLSFjGa — Solchi💛 (@solchipapass) July 6, 2019

Incluso compararon la situación de México con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador…





¿Tú que opinas?