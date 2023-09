Richie O'Farrill no recuerda lo que dijo durante su crisis personal: es como si estuviera poseído

Richie O’Farrill fue invitado al podcast La Cotorrisa, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, en la entrevista, el standupero contó su experiencia en la clínica de rehabilitación donde fue internado meses atrás.

O´Farrill se sinceró y dijo que se encontraba más estable y enfocado en mejorar su salud mental.

Entre bromas y risas, O'Farrill también compartió que se reunió con Daniel Sosa y le pidió disculpas por lo dicho en una historia de Instagram en donde despotricó sobre él, Sofia Niño de Rivera y la agrupación Matisse.

"Me fui a tomar un café con Daniel y me dijo, -por tu culpa no he llenado el Auditorio-, y le dije -Daniel, como con las botas, no te confundas, tú nunca hubieras llenado el Auditorio-”, dijo Richie O’Farrill, aunque aclaró que todo fue en un tono de broma.

El standupero recordó que después de las diferencias que tuvo con su grupo de amigos durante la boda de Mauricio Nieto, ya se disculpó con varias personas, entre ellos Sosa.

"De verdad lo quiero mucho. Se portó muy chido. Me dijo- estoy muy enojado contigo, pero ese video que sacaste pidiendo disculpas me llamó la atención y quiero decirte que todo bien, que te perdono, pero sí estoy encabronad* contigo-”contó Richie.

Richie O’Farrill no recuerda lo que dijo en Instagram

Durante el mismo episodio del podcast, Richie O'Farrill sostuvo que personas cercanas a él, le recordaron los nombres de las personas a quienes criticó en los “En vivo” de Instagram que generaron toda la polémica.

Por lo que tuvo que ver nuevamente los videos, pues ya no se acordaba de lo que había pasado ni de lo dicho en sus transmisiones.

Con el sarcasmo que lo caracteriza, O’Farrill, se comparó con Alfredo Adame y dijo que durante el brote psicótico que padeció se sintió como el famoso conductor.

"Es como si estuvieras poseído. Me tengo que disculpar de cosas que ni me acuerdo y está muy cabr*n porque sí hay mucha gente que me dejó de hablar y que me mandó a la ching** y es como…-Ni me acuerdo qué dije de ti", explicó Richie.

Junto a Slobotzky y Ricardo, quienes también son sus amigos, O´Farrill dijo que durante la crisis que atravesó sentía que Bod Dylan era su Dios y podía hablar con él.

“Cuando estaba en el brote conectaba mucho con Bob Dylan, sentía que era como un enviado divino de Dios, yo sentía que Dios me hablaba, y ahora en retrospectiva lo veo y digo -ya parece que Dios va a elegir a un drogadicto para hablarle-” dijo.





¿Cómo fue la experiencia de Richie O’Farrill en la clínica de rehabilitación?

Richie O’Farrill no se guardó nada y también habló sobre su experiencia durante su internamiento en dos clínicas de rehabilitación.

El comediante dijo que estuvo recluido con 30 personas en una misma habitación y que pudo hacer amistad con algunos, además, dijo que era llevado a otras clínicas para escuchar las historias de otros adictos, así como que consumió valium como parte de su tratamiento.

"En la primera clínica les di show privado y me pagaron con valium, en la segunda estaba muy deprimido. El cigarro lo veían como moneda de cambio, prendías uno y se acercaban todos", mencionó.

Actualmente Ricardo O'Farrill asiste a un psiquiatra y toma terapia con dos psicólogos, un equipo que lo ayuda a sentirse mejor y continuar con su proceso.