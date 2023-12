¿Robert Pattinson y Suki Waterhouse, comprometidos? la cantante luce un lujoso anillo 

La cantante Suki Waterhouse y la estrella de Hollywood, Robert Pattinson están enfocados en su relación y en empezar una familia juntos.

El amor entre las celebridades se ha mantenido desde el 2019, cuando ambos confirmaron que tenían una relación sentimental.

En abril de ese mismo año, Pattinson dijo a The Sunday Times que prefería no dar detalles de su vida amorosa porque eso podía jugar en contra de la estabilidad de su noviazgo, cuando se le cuestionó sobre su romance.

"¿Tengo que hacerlo? Si dejas entrar al mundo, se devalúa lo que es el amor. Si un extraño en la calle te preguntara sobre tu relación, pensarías que es algo extremadamente grosero, así que si pones una barrera, todo es mucho mejor”, expresó.

Captan a Suki Waterhouse usando un lujoso anillo

El portal Page Six publicó una fotografía de la pareja dando un paseo por las calles de Londres. Robert y Suki disfrutaban de unas bebidas, mientras iban vestidos cómodamente, incluso la cantante llevaba un top que mostraba su vientre.

Fue en ese momento cuando se logró captar el dedo anular de Waterhouse portando un lujoso anillo con una piedra brillante.

De acuerdo con la publicación, los representantes de los famosos se negaron a confirmar si ya están comprometidos. Sin embargo, la noticia ha emocionado a los fans de la pareja ne redes sociales.

Robert Pattinson, pregnant Suki Waterhouse spark engagement rumors with flashy new ring https://t.co/k60npJdN3N pic.twitter.com/s3f7Q7SvZd — Page Six (@PageSix) December 19, 2023

Suki Waterhouse presume su embarazo en el Corona Capital 2023

La británica Suki Waterhouse formó parte del cartel del Corona Capital en la edición del 2023, que se llevó a cabo en la CDMX.

Durante su show en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la intérprete de “Good Looking”, subió al escenario y bromeó con sus fans por intentar que su abultado vientre se disimulara con un vestido brillante.

"I thought I’d wear something sparkly to distract you from something else I’ve got going on... i’m not sure it’s working”



Suki Waterhouse announcing that she’s pregnant today at Corona Festival! 🤰🏼💕pic.twitter.com/MhZEkCJVgb — suki waterhouse archive (@bestsukiw) November 19, 2023

“Hoy llevo algo brillante porque pensé que podría distraerlos de otra cosa que está pasando”, dijo la cantante mientras señalaba su abdomen.