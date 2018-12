Robin Thicke y Pharrell Williams pagarán 5 millones de dólares por plagio

Ni más ni menos, luego de que el juicio comenzara en el año 2013, un juez determinó finalmente que sí, la canción Blurred Lines, es una copia de otro hit del año 1977 llamado Got to Give It Up.



El extenso proceso legal comenzó cuando la familia de Marvin Gaye afirmó que la canción que lanzó al éxito a Robin Thicke y Pharrell Williams era una copia.

La familia Gaye ganó el caso en 2015 pero los dos artistas apelaron la decisión. Blurred lines2



Ahora, se dio a conocer que, en marzo de este año, un tribunal en California confirmó el veredicto y la nueva sentencia lo confirmó.

Los cantantes, Thicke, Williams y la firma discográfica More Water From Nazareth deberán pagar a la familia Gaye una indemnización de 2.8 millones de dólares. via GIPHY



Además, el cantante Robin Thicke deberá pagar extra 1.7 millones de dólares adicionales, mientras que Pharrell Williams y su sello deberán pagar 357, 630 mil dólares.

Pero no se termina ahí, ya que la familia Gaye también tendrá el derecho de recibir el 50% de todas las regalías futuras ganadas por la canción Blurred Lines. via GIPHY



El total a pagar asciende a 4.98 millones de dólares, lo cual equivale a 16.6 millones de dólares, casi la cuarta parte de las ganancias obtenidas por la canción

Cabe recordar que artistas como Bruno Mars, Ed Sheeran, Mark Ronson, Miley Cyrus y la propia Madonna, han sido acusados de plagiar otras canciones. Dinero pago



Aquí te dejamos las canciones ⬇

Versión Robin Thicke con Pharrell Williams







Versión de la familia Gaye







Tú que dices ¿es plagio o no?

KOMO Surprised GIF from Komo GIFs