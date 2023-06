Rosalía y Rauw Alejandro: conoce los primeros detalles sobre su boda y el vestido de novia

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas más queridas del espectáculo y es por ello, que todo el mundo espera saber pronto sobre su boda luego de que ambos dieran a conocer su compromiso.

La cantante sorprendió a su público y dio algunos detalles sobre la esperada boda que aquí te daremos a conocer.

La española estuvo de visita en "El Hormiguero", donde le contó al conductor Pablo Motos, lo que tiene pensado para esa fecha tan especial.

"Parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego a para la vuelta", dijo la intérprete.

¿Cómo será el vestido de novia de Rosalía?

Al parecer Rosalía tiene pensado una celebración íntima, pero está consciente que aveces el número de invitados puede aumentar porque pues "así pasa en las bodas".

"Montaré una boda con familia, algo bonito pero chill, algo tranquilo. Vamos a ver cómo termina esto", señaló

Rosalía también reveló que está muy ilusionada con respecto a su vestido en el que ya tiene una marca en mente, pues va de acuerdo con su gustos.

"Tengo varios (vestidos), un Vivienne Westwood me gustaría", y es que es bien sabio que los vestidos de la diseñadora británica empatan muy bien con el estilo de Rosalía que se destaca por ser extravagante, diferente y especial.

La pedida de mano de Rosalía

Después de más de tres años de relación, finalmente Rauw Alejandro le dio el anillo de compromiso a Rosalía y la cantante aprovechó de nuevo esta entrevista para relatar como fue la pedida de mano de Raúl.

"Fue en Puerto Rico, en la casas de sus abuelos, en la montaña.

La casa está en la montaña y desde la terraza se veía todo Puerto Rico. Subimos a ver los fuegos artificiliaes porque era Año Nuevo. Yo no me lo esperaba, vaya", detalló.

Confesó que Rauw estaba tan nervioso que incluso tuvo algunos "problemas" a la hora de sacar el anillo.

"Yo veo que seme arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar… la caja, la tenía ahí encajada mejor dicho la tenía ahí trabada. Me saco el anillo y me pidió que me casara con él y yo me puse a llorar.

"Yo ¡madre mía! Y me puse a llorar, unos lagrimones. Me siento con mucha ilusión", concluyó Rosalía.

Cabe destacar, que los novios aun no tiene fecha de boda pues ambos artistas están muy ocupados con sus respectivas giras, donde Rauw apenas terminó su paso por México con el "Saturno World Tour" y Rosi está arrancando con su gira por Europa.