Salvador Zerboni se defiende: yo no me robé nada, aquí está mi recibo

Luego de que el actor Salvador Zerboni fuera acusado de robar en una farmacia debido a un video, salió a dar la cara para negar la situación.

El actor de 'La Reina del Sur' aclaró en una entrevista en Univisión que "todo era una mentira", que inclusive tenía su váucher para comprobarlo.

Voy a la farmacia a aclarar esto, tengo mi váucher a la mano y la tarjeta que ocupé, yo no me robé nada, desmiento totalmente la nota, no entiendo por qué hacen esto

aseguró indignado el actor.

Y es que hace unos días las imágenes reveladas por un medio especializado inundaron las redes sociales, donde se le ve como toma una crema antiedad para después meterla en su bolsa trasera del pantalón e irse sin pagarla.

Foto: TV Notas

El valor del artículo es de casi mil pesos, por lo que las críticas no se hicieron esperar en contra de Zerboni, el cual anteriormente ya había sido acusado por el mismo medio de robar.

Finalmente el actor ha salido a defenderse de las acusaciones y no dejó que se manchara su nombre otra vez.