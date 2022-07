Se llevaron todo mi dinero: la actriz Verónica Bravo acusa robo a su cuenta de BBVA

La actriz Verónica Bravo denunció en redes sociales que le fue robado su dinero a través de la aplicación de BBVA luego de que la despojaran de su celular.

En un video que circula en redes sociales, Verónica explica cómo ocurrieron los hechos después de que le quitaran su celular a finales del mes de junio.

“A finales de junio me robaron mi celular. Sin embargo, pudieron ingresar a la aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo”, acusó la también comediante.

Oigans, échenle ojo al vídeo de Verónica. pic.twitter.com/fcqadZxoe3 — Ricardo (@ricardorodzzz) July 24, 2022

Tras ser víctima de la delincuencia, Verónica señaló que se comunicó con el banco, pero le informaron que no le iban a devolver su dinero.

“BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo”.

Ante la respuesta que recibió por parte del banco, Bravo señaló que la aplicación de BBVA “no es segura”, por lo que pidió compartir su video, pues el objetivo es que llegue a una solución para evitar que otros usuarios sean víctimas.

“La aplicación de BBVA es fácil de usar, pero no es nada segura, y no solo eso, sino que BBVA se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y no voy hacer nada”.

¿Quién es Verónica Bravo?

La actriz de 34 años, es egresada del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sus primeros proyectos se dieron en obras de teatro, sin embargo, en 2019 uno de sus mejores éxitos fue al unirse al elenco de “Backdoor” un programa de comedia conformado por pequeños sketches. Uno de ellos, de nombre “Harina” se volvió viral y permitió que el público conociera su trabajo.

Gracias al recibimiento que tuvo por parte del público, para este 2022 se estrenó la serie “Harina, El Teniente vs El Cancelador” para la plataforma Amazon Prime en donde repite su personaje de oficial Ramírez y que volvió a resultar en un éxito para la producción.

Publicado originalmente en La Prensa