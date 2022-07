Sharon Stone lo vuelve a hacer; la actriz de 64 años sorprende posando en topless

Sharon Stone pertenece al mundo de la actuación desde hace más de 40 años, tiempo en el que interpretó a icónicos personajes que la han posicionado como una de las actrices más sensuales de Hollywood.

Su participación en la película Bajos instintos (Basic Instinct), la escena se encuentra sentada en una silla y cruza las piernas continúa siendo elogiada por los fanáticos.

Por lo anterior, Stone no ha dudado en mostrar su cuerpo sin censura y en una edición de la revista Paris Match posó semidesnuda cuando tenía 50 años.

Ahora, a sus 64 años, vuelve a sorprender en redes sociales con una atrevida foto en toplees mientras disfruta del sol y usa un bikini verde con un pareo de rayas.

La actriz constantemente luce su figura con vestidos ceñidos, pero no es común que muestre mucha piel como lo hizo en su publicación de Instagram que ahora acumula más de 225 mil likes.

“Agradecida por ser imperfecta en un día perfecto”, escribió junto a su fotografía y cientos de seguidores la alentaron y felicitaron por el amor y seguridad que muestra en sí misma.

Sharon Stone para Playboy

Cuando la actriz tenía 32 años aceptó posar para la revista Playboy, demostrando que sin importar la edad, se puede ser y sentir sensual usando cualquier prenda.

Así que Stone no deja de demostrar su belleza natural con el pasar de los años y continúa posando para la cámara de cualquier forma y sin importarle las opiniones.









