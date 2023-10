Shopie Turner y Joe Jones llegan a un acuerdo temporal por la custodia de sus dos hijas

La actriz Sophie Turner y el cantante Joe Jonas parecen avanzar en buena dirección en cuanto a su proceso de divorcio y el cuidado de sus dos pequeñas de 1 y 3 años.

Este martes, la revista People dio a conocer que ambas estrellas llegaron a un acuerdo temporal para la custodia de Delfine y Willa.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso la revista, Turner y Jonas llegaron a un acuerdo amistoso que permitirá a ambos pasar dos semanas con sus hijas durante ese tiempo cada quien tendrá derecho a viajar a donde decidan ya sea en los Estados Unidos o Reino Unido.

La resolución también especifica las fechas en que las celebridades tendrán que hacer el intercambio de las niñas y será la nana quien se encargue de llevarlas con cada uno de sus padres.

Sophie Turner y Joe Jones se divorciaron tras 4 años de matrimonio. l Foto: Cortesía IG @sophiet

¿Cómo es el acuerdo entre Sophie Turner y Joe Jonas?

TMZ también dio a conocer que las fechas en que cada uno convivirá con las pequeñas lo que resta del 2023 y será hasta enero de 2024, cuando se espera que lleguen a un acuerdo definitivo.

Sophie tendrá a sus hijas del 9 hasta el 21 de octubre, la actriz de Juego de Tronos debe regresar a las niñas a Estados Unidos, donde estarán con Joe hasta el 2 de noviembre.

El cantante tendrá que devolver a Willa y Delfine el 2 de noviembre y estarán con Turner hasta el 22 de noviembre.

Joe las tendrá nuevamente a partir del 22 de ese mes para pasar Acción de Gracias con ellas.

Las pequeñas volverán con su madre del 16 de diciembre al 7 de enero, por lo que pasarán juntas Navidad y Año Nuevo.

Sophie Turner demanda a Joe Jonas por sus hijas

A finales de septiembre Page Six, dio a conocer que Turner de 27 años demandó a Joe Jonas en un tribunal de Manhattan por el regreso inmediato de los niñas sustraídas o retenidas injustamente.

Sophie exigió que su expareja regresara a sus dos hijas a Inglaterra, su país de origen, pues eso era parte de un acuerdo hecho hace dos años.

