Tania Ruiz se olvida de Peña Nieto y presume nuevo romance, ¿quién es su novio?

Después de casi seis meses, Tania Ruiz dejó atrás su romance con el expresidente Enrique Peña Nieto para darse una nueva oportunidad en el amor y quiso presumirlo a todos.

La modelo presentó a su nueva conquista en una entrevista para la revista Hola y junto a una romántica foto en la que se les ve a ambos felices y abrazados, dejó claro que ya no piensa en el pasado.

Pese a que su rompimiento fue difícil para ella, así como lo dijo a la misma revista: “¿que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía, traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí”, ahora se le ve feliz de nuevo.

¿Quién es su nuevo novio?

Se trata de Manuel Serrano, originario de España e ingeniero industrial y presidente de Coolhunting Group.que robó el corazón de Tania.

Foto: Revista Hola

“Capturando instantes de felicidad junto a la persona que llena mi corazón de alegría. Tania Ruiz, cada día a tu lado es un regalo. Eres mi mayor inspiración”, dijo Serrano a la revista.

De acuerdo con datos de su perfil de Linkedin, Serrano tiene un doctorado en Transformación Digital, además de obtener una maestría en Marketing y Gestión de Ventas.

Ha fundado varias empresas en "diferentes sectores e industrias como Internet, Salud, Ciencias de la Vida, Inmobiliaria, Tecnología de Residuos, Educación o Consultoría".

Poco antes de conocer a su nuevo amor, Tania Ruiz contó cómo sería una pareja perfecta: “mi hombre ideal tiene que ser respetuoso y aportar estabilidad a la relación. También, alguien sincero, honesto, con los mismos valores que yo y sentido del humor”.

Quizá este ingeniero cumple con todas sus expectativas.