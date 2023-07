Otra acusación contra Jonah Hill: Alexa Nikolas, de Zoey 101, revela que la atacó en una fiesta

Jonah Hill, el famosos actor que protagonizó junto a Leonardo Dicaprio la película "El Lobo de Wall Street" vuelve a ser señalado como un abusador, luego de que se viralizaran las acusaciones de su expareja la surfista Sarah Brady.

Ahora, la actriz Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole Bristow en el famosa serie de Nickelodeon "Zoey 101", acusó a Jonah Hill de violentarla cuando era menor de edad.

Puedes leer: Jonah Hill preocupa a sus fans por su extrema delgadez

OMG! Sarah Brady acusa a Jonah Hill de abuso emocional en su contra: es misógino y narcisista

Nikolas usó su cuenta de Twitter para contar cómo el actor la agredió durante una fiesta en casa del actor Justin Long, además, dijo que admiraba que Sara Brady tuviese el valor de haber hablado de la misoginia ejercida por el estadounidense.

"Después de leer la admirable publicación de Sarah Brady sobre #JonahHill solo tengo que decir que cuando tenía 16 años me invitaron a una fiesta en la casa de #justinlongs donde vivía con un actor depredador patético de CSI Miami. Buscaré el nombre más tarde y lo encontraré", escribió Alexa.

Supuestamente, en ese mismo lugar, la actriz dijohaber visto a el actor de CSI Miami, Jonathan Togo abusar de otra chica durante la fiesta.

🧵After reading Sarah Brady’s admirable post about #JonahHill I just gotta say when I was 16 I got invited to a house party at #justinlongs house where he was living with some lame predator actor from CSI Miami. I’ll look up the name later and find him. — Alexa Nikolas (@alexanikolas__) July 9, 2023

En un hilo de la red social, Alexa Nikolas dijo que el ataque de Hill ocurrió cuando ella tenía 16 años y él 25, en un momento de la fiesta ella pidió un cigarro e inmediatamente el actor se acercó para ofrecércelo, pero le dijo que tenía que acompañarlo a su auto.

“Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche; justo afuera. No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”, dijo Alexa.

#JonahHill didn’t hand me the cig which I thought was weird and then as we walked back to the door I asked him for it and he said nothing but slammed me to the door and shoved his tongue down my throat. I was so appalled I pushed him off of me and ran inside. — Alexa Nikolas (@alexanikolas__) July 9, 2023

Cuando llegaron al auto y Jonah no le dio el cigarrrillo, la actriz dijo que empezó a sospechar de su actitud, por lo que decidió volver a la casa y fue en ese momento cuando ocurrió la agresión.

“Jonah Hill no me dio el cigarro, lo cual me pareció raro y luego mientras caminábamos de regreso a la puerta se lo pedí y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua hasta la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé y corrí dentro”, compartió Nikolas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La actriz que también participó en "The Walking Dead" recordó que cuando era adolescente ese tipo de conductas era muy normal en la industria, pero se sentía orgullosa que ahora las mujeres tengan más valor para denunciar este tipo de ataques.

"Este tipo de comportamiento depredador estaba hipernormalizado cuando yo era niña. Ahora me enorgullece ver cómo las mujeres plantan cara a los hombres maltratadores", agregó.