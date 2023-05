Jonah Hill preocupa a sus fans por su extrema delgadez

Jonah Hill, la estrella de Hollywood ha desconcertado a sus fans por los cambios físicos tan drásticos que ha tenido en los últimos meses.

La importante pérdida de peso del actor ha generado preocupación entre los espectadores, pues temen que esté llegando a un punto que puede generarle problemas en su salud.

Jonah Hill nunca se sintió a gusto con su cuerpo

En 2022, Jonah Hill estrenó un documental sobre su vida en Netflix, llamado Stutz en donde habla de su problemas con el sobrepeso y la importancia de la terapia psicológica.

El actor estadounidense, relató que la obesidad causó daños en su autoconfianza desde muy pequeño, por lo que a lo largo de su vida lidió con encajar en los cánones de belleza.

“Cuando era un niño, el ejercicio y la dieta se me presentaban como ese marco que me recordaba que yo no me veo como supuestamente debería. Ahora el ejercicio y la dieta se me presentaron como parte importante de la salud mental. Ojalá siempre hubiera sido así”, expresó Jonah en su documental.

De acuerdo con el portal Fotogramas, Jonah contrató a un nutricionista que le diseñó una dieta a base de comida japonesa para poder bajar de peso y mantener su figura, eliminó la cerveza de su dieta y dedica 40 horas a la semana a sus rutinas de ejercicio.

El actor, quien fue nominado como Mejor Actor de Reparto en los Oscar por su participación en la película El lobo de Wall Street en 2014, ha dicho que aunque la cinta le dio una gran proyección a su carrera, también le causó daños a la salud por las escenas que tenían que ver con drogas.

“Estábamos, literalmente, esnifando cocaína falsa durante siete meses cada día. Nunca he tomado tanta Vitamina D en mi vida, podría haber levantado un coche sobre mi p*t* cabeza”, dijo el actor en una entrevista con Any Given Wednesday.

El consumo de droga falsa le causó problemas respiratorios y estuvo hospitalizado durante tres semanas, después de finalizar las grabaciones de la cinta debido a una bronquitis.