Nunca se avergüencen de intentarlo: Taylor Swift aconseja a graduados tras recibir Honoris Causa

Taylor Swift recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Nueva York y fue la encargada de dar el discurso de graduación para la Clase 2022.

La famosa cantante compartió en sus redes sociales su preparación para el importante evento, donde estuvo con los recién graduados, quienes pudieron tener una ceremonia de manera presencial a diferencia de sus compañeros de las generaciones 2020 y 2021, que debido a la pandemia, tuvieron que graduarse vía zoom.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Swift se dirigió a la Clase 2022 con un emotivo discurso donde habló sobre intentar lo que uno quiere y no avergonzarse por ello, pues al final, esos errores son los que te llevaran a donde deseas estar.

"Mi experiencia ha sido que mis errores llevaron a las mejores cosas de mi vida. Avergonzarte cuando te equivocas es parte de la experiencia humana. Levantarte, sacudirte el polvo y ver quién todavía quiere salir contigo y reírse de lo que pasó es un regalo.

"Las veces que me dijeron que no, que no me incluyeron, que no me eligieron, que no gané… mirando atrás, se siente como que esos momentos fueron tan importantes, si no es que más cruciales, que los momentos en los que me dijeron que sí", dijo la artista.

Lo anterior fue aplaudido y celebrado por los jóvenes que se dieron cita en NYU para recibir su título universitario.

"I know it can be really overwhelming figuring out who to be, and when. Who you are now and how to act in order to get where you want to go. I have some good news: it’s totally up to you. I also have some terrifying news: it’s totally up to you." - @taylorswift13 pic.twitter.com/Y8mEwqgdZw — New York University (@nyuniversity) May 18, 2022

La intérprete de "Love Story" agradeció también a su familia y gente cercana por el apoyo que ha recibido a lo largo de los años y destacó así la ayuda que las familias les dan a los estudiantes cuando se encuentran en esta etapa de sus vidas.

"Sé que se supone que las palabras son lo mío, pero nunca encontraré las necesarias para agradecer a mi mamá, mi papá y mi hermano Austin por los sacrificios que hicieron todos los días para que yo pudiera pasar de cantar en cafeterías a estar aquí parada con todos ustedes. No hay palabras suficientes.

A todos los papás, mamás, familiares, mentores, profesores, aliados, amigos y personas queridas que están hoy aquí y que han apoyado a estos estudiantes en su búsqueda de educación, déjenme decirles: 'Bienvenidos a New York, les ha estado esperando'", afirmó Swift.

De igual forma habló sobre el valor del esfuerzo y el trabajo duro, incluso confesó que cuando ella iba en la preparatoria "anhelaba salir o ser amiga de las personas que creían que el no esforzarse era chic o cool".

Sin embargo, gracias a lo que ha aprendido con el paso del tiempo, llegó a ese momento de la vida en que, a diferencia de lo que pensaba en el pasado, ahora es justo la gente que se esfuerza y trabaja por lo que quiere, a la que contrata para trabajar en su empresa.

Class of ’22, congrats! Enjoy this milestone day with your classmates, friends, & family. Bonus: You’ve just joined a group of stellar @NYUAlumni numbering 600,000+! pic.twitter.com/kewibvVywX — New York University (@nyuniversity) May 18, 2022 New York University- Master’s degree in Social Work💜 #silvergrad #nyu2022 @nyuniversity @NYUSilver 🇲🇽 pic.twitter.com/BofsM5lP9Q — cristinaaaaa💍 (@__cristinaag) May 18, 2022

Otra de las cosas en las que hizo hincapié fue en aprender a "dejar ir" pues en la vida hay situaciones que terminan volviéndose una carga y que pese a la creencia de que algunas veces se termina "perdiendo", la realidad es que esa pérdida pudo haber sido más bien una "ganancia".

"Así que esto puede ser difícil de escuchar: en tu vida, inevitablemente vas a decir algo mal, confiar en las personas incorrectas, dejar de reaccionar, reaccionar demasiado, lastimar a personas que no lo merecían, pensar demasiado, no pensar en absoluto, autosabotearte.

"Crear una realidad donde solo tu experiencia existe, arruinar momentos perfectos para ti y otras personas, negar haber hecho algo mal, dejar de tomar pasos para remediar la situación, sentirte muy culpable, dejar que la culpa de carcoma, tocar fondo, finalmente abordar el daño que causaste, tratar de hacerlo mejor, y repetir todo otra vez. Y, no voy a mentir, esto hará que pierdas cosas.



"Lo que trato de decir es que perder cosas no solo significa perder. Muchas veces, cuando perdemos algo, también ganamos.

"Ahora tienes la estructura de la escuela para trazar tu propio camino. Cada decisión que tomes te llevará a la siguiente decisión, que lleva a la siguiente. Y sé que a veces es difícil decidir qué hacer. Hay momentos en la vida cuando debes defenderte. Otros en los que lo correcto es dar un paso atrás y disculparte. Momentos para pelear y momentos para correr. Momentos para aferrarte y momento para dejar ir", agregó Swift.

Finalmente, la doctora en Bellas Artes habló sobre las dificultades de la vida, la resiliencia y dijo sentirse orgulla de compartir esta fecha tan importante con toda esta nueva generación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Todas las personas vivimos momentos difíciles. Nos recuperaremos. Aprenderemos. Seremos más resilientes. Mientras tengamos la fortuna de seguir respirando, inhalaremos profundo y exhalamos. Y ahora soy doctora, así que sé cómo funciona la respiración.

"Espero que sepan lo orgullosa que estoy de compartir este día con ustedes. Estamos en esto juntos. Así que sigamos bailando como si fuéramos la… clase del ‘22", concluyó Taylor.

Con información de El Sol de Sinaloa