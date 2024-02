Taylor Swift reconoce a La Bichota: le aplaudió de pie a Karol G en los Grammy

Después de haber sido nombrada la ganadora del Grammy por “Mañana será bonito” como el Mejor Álbum de Música Urbana, la cantante colombiana Karol G fue aplaudida por Taylor Swift en su camino a recoger el galardón, quien además se puso de pie.

Al ritmo del tema “TQG”, hecho en colaboración con Shakira, la medellinense subió al escenario de la Crypto.com Arena para dar su discurso y recibir el galardón de las manos de Maluma, quien gritó un contundente “¡Que viva Colombia!”, al momento de anunciar a la ganadora.

Taylor Swift aplaudiendo a Karol G después de ganar en los #GRAMMYs pic.twitter.com/ykCvf7tbzf — Karol G Today (@KarolGToday_) February 5, 2024

“Hola a todos, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia, y esta vez mi primera vez en los Grammy y la primera vez sosteniendo mi propio Grammy. Estoy muy feliz, nerviosa y emocionada de estar enfrente de tantas leyendas que admiro y respeto. Mi álbum me ha dado los mejores recuerdos en mi vida entera”, mencionó en inglés la “Bichota”.

“Gracias a mis fans que disfrutaron mi álbum, me motivaron y me inspiraron. Prometo siempre darles lo mejor de mí. Espero que este (Grammy) sea el primero de muchos”, agregó Karol G en su discurso.

Cabe mencionar que esta vez no es la primera en la que se nota a Taylor Swift simpatizar con Karol G, pues durante la entrega de los MTV VMAs 2023 en septiembre del año anterior, la cantante de “Shake it off” se volvió viral por bailar en la presentación en vivo de la hoy ganadora.

En cuanto a la categoría Mejor Álbum de Música Urbana de los Grammy, Karol G logró imponerse a los discos “Saturno” de Rauw Alejandro y “Data” del músico puertorriqueño Tainy.