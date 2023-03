Te amo y amo a nuestra familia: Demi Moore festeja el cumpleaños 68 de Bruce Willis

Bruce Willis cumplió años éste domingo y festejó acompañado de toda su familia, así lo demostró la actriz Demi Moore, quien compartió el momento en sus redes sociales.

En el video, Willis luce emocionado y agradecido mientras le cantan las mañanitas, aunque se aprecian las secuelas que la demencia frontotemporal ha dejado en su cuerpo, desde que le fue diagnosticada la enfermedad.

"¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos", escribió Demi Moore en la publicación.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes - we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr — Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023

Emma Heming, la esposa del protagonista de "El quinto elemento" sostiene el pastel de Willis en sus manos y luego le da un beso en la mejilla.

En el festejo también estuvieron presentes los dos hijos de Willis y Heming, además, de una de las hijas que comparte con Demi Moore. Ambas familias mostraron lo cercanas que son cuando se trata de la salud de la estrella de Hollywood.

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis compartió un mensaje por los 68 años del actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Emma también compartió un video este domingo en su cuenta de Instagram en donde dedicó unas tiernas palabras a Bruce, además de una recopilación de sus momentos juntos.

"Él es amor puro. Él es tan amado. Y siempre lo amaré. Feliz cumpleaños mi dulce. Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y vibraciones más altas porque su sensible alma de Piscis lo sentirá. Muchas gracias por amarlo y cuidarlo también", dijo Heming en su cuenta de Instagram.

Emma Heming ha sido muy activa en las redes sociales a raíz de la condición que atraviesa Bruce Willis, dicho en sus propias palabras, busca ser un apoyo para las personas que tiene a familiares con una enfermedad parecida, así que también agradeció a sus seguidores por los mensajes y ánimos que recibió por el cumpleaños de Bruce.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)



"Hoy es uno de esos días de sentir el dolor y la tristeza. Pero el lado positivo o la otra cara de la moneda es que soy muy afortunada de sentir su calidez y amor dirigidos a mi esposo y nuestra familia. Veo sus mensajes, sus historias que comparte, y todo lo que puedo decir es gracias. Tu conexión me ayuda y espero que te ayude un poco a saber que te veo y también entiendo profundamente tu viaje", expresó Emma a sus seguidores.