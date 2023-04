¿Flechazo o publicidad? Timothée Chalamet y Kylie Jenner tienen romance

Las especulaciones de un romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner por fin son confirmadas, el actor de 27 años y la empresaria de 25 mantienen una relación, aunque es algo casual.

Así lo informó una persona cercana a la nueva pareja, quién declaró para el medio estadounidense Entertainment Tonight (ET) que ambas celebridades se están dando la oportunidad de conocerse desde hace meses.

“No es serio, pero Kylie disfruta salir con Timothée y ver a dónde va”, dijo la fuente.

El informante también dijo que Kylie se encuentra muy emocionada de salir con el protagonista de "Call Me by Your Name", ya que es un chico muy diferente respecto a las otras parejas que ha tenido la estadounidense.

“Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante para Kylie, y se está divirtiendo mucho”, añadió.

¿Cómo se conocieron Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet lleva un tiempo siendo cercano al clan Kardashian-Jenner pues es un amigo cercano de la modelo Kendall Jenner, la hermana mayor de Kylie.

“Timothée también es amigo de Kendall, por lo que ha sido fácil para Kylie integrarlo en su vida”, reveló la fuente.

El romance entre ambos avanza de forma positiva, según los allegados a la relación, pues Chalamet se comporta como un caballero con Kylie, la hace reír y tienen mucha química.

Us Weekly informó la semana pasada, que la camioneta de Kylie fue vista afuera de la casa de Timothée, en Beverly Hills. Los rumores de que ambos salían comenzaron a inicios de abril, sin embargo, otro informante dijo al medio, que las estrellas comenzaron a conocerse más desde enero.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet han sorprendido a los seguidores de las estrellas y también a la prensa rosa, ya que la relación entre ambos es otra de las más inesperadas de este 2023, en conjunto con la de Harry Styles y Emily Ratajkowski, así cómo la de Bad Bunny y Kendall Jenner.