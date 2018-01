Vanity Fair abusa del photoshop, ¿reconoces los errores?

Como todos los años la revista “Vanity Fair” publicó su tradicional portada en la que rinde homenaje a los presentadores del Oscar, sin embargo este año algo no cuadró en la fotografía.

Al fijar la mirada en Reese Witherspoon y Oprah Winfrey se puede ver que hay algunas anormalidades, ya que Reese tiene tres piernas y Oprah tres manos.

Por supuesto una ola de críticas se desató y la actriz de “Legalmente Rubia” se burló de la situación a través de Twitter.

oprah has three hands & reese has three legs, and we are here for accepting them for who they are!! 2018 is all about LOVING OUR BODIES!! pic.twitter.com/TX7L2JIDno — tyler oakley (@tyleroakley) 25 de enero de 2018

“Supongo que ahora todos saben ahora que tengo tres piernas. Espero que me puedan aceptar como soy a pesar de eso”, escribió la actriz.

Por su parte Oprah respondió: “Yo te acepto con tu tercer pierna, porque tu me aceptas con mi tercera mano”.

Ambas supieron como burlar esta bochornosa situación.

