[Video] "Terminé en el oncólogo", Paola Rojas rompe en llanto sobre escándalo de Zague

Tras el escándalo sexual del exjugador de futbol Luis Roberto Alves Zague y a más de un año de su divorcio, la conductora y exesposa Paola Rojas habló sobre cómo pasó el escándalo que generó la filtración del "pack”"del también comentarista.

En una entrevista con Yordi Rosado en su programa "La última y nos vamos", la periodista destacó que lo primero que pensó fue en proteger a sus hijos, por ello decidió no hablar sobre el tema en público.

@PaolaRojas Eres un ejemplo para todas las mujeres, eso no cabe duda https://t.co/2tY9xL58XM — Yordi Rosado (@YordiRosado) February 19, 2020

"He ido a trabajar enferma, he ido a trabajar exhibida… no me pasó por la mente dejar de cumplir con mi responsabilidad", destacó ante la pregunta del conductor sobre sus primeras impresiones sobre la polémica de su exesposo.

Dio a conocer que recibió una serie de mensajes obscenos y que al no percatarse del daño que esto le estaba haciendo, su cuerpo terminó por reaccionar ante la situación y acabó en el oncólogo.

"Tuve un tema médico, no grave, pero que sí me parece que claramente somaticé… Me tuvieron el año pasado que operar dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero. Me conmueve lo que hizo mi cuerpo ante lo que yo estaba pasando".

Rojas mencionó que fue así como su cuerpo reaccionó ante los constantes ataques de los cuales fue víctima, sin embargo, aseguró que, aunque continúa en observación médica, ahora se encuentra bien.

Por último, reveló que una tía suya sufrió la pérdida de un hijo y que a pesar de ello salió adelante, por lo que ella reflexionó aceptando que si su tía había podido salir ante algo tan doloroso, ella también podría.

"Si esas mujeres no se rindieron ante cosas así, yo no me voy a rendir por esto", finalizó.