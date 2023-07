Wendy estalla contra Apio por decirle de "bajo barrio": yo no soy menos que nadie

De nueva cuenta, durante la fiesta de cada viernes en La Casa de los Famosos las cosas se pusieron tensas, pero esta vez fue entre Wendy Guevara y Apio Quijano, participantes que durante su estancia forjaron una amistad.

Todo comenzó durante una conversación con la Barby en la que se tocó el tema de las clases sociales. Apio pidió que Wendy que le mostrara parte de su “bajo mundo” haciendo referencia a su lugar de origen.

El asunto no pareció de importancia hasta que, ya con unas copas de más, Wendy decidió enfrentarlo con todos presentes: "Ella fue y me dijo: 'Oye, que dice que tú eres de bajo barrio'".

Apio se mostró sosprendido, mientras que Barby negó haber hecho ese comentario, pero Wendy dijo que ella es de las que dicen "las cosas de frente", así que reclamó que ninguno de ellos sabe de lo que habla cuando se trata del lugar donde nació.

Las críticas de la influencer escalaron hasta que se lanzó contra todos asegurando que estaba harta de las apariencias y de que todos crean que conocen de carencias cuando esa no es la verdad.

“Aquí la gente ve quiénes somos. Y si me voy, me voy tranquila porque siempre he sido real y transparente con la gente”, dijo Wendy.

Aunque Apio quiso defenderse y aseguró que su intención nunca fue ofenderla y que al contrario, él la admiraba, la influencer de Las Perdidas no estaba dispuesta a escucharlo. así que se limitó a quedarse callado.

Wendy les recordó que no es la primera vez que en la casa se habla de la situación económica de cada uno, por lo que cree que el reality se trata de puras apariencias.

Además, mientras habla con Poncho, Wendy defendió su lugar de origen, pues su mundo es igual al de todos, no deberían hacer una diferencia.

“Yo no soy menos mundo que nadie. Yo vengo de un mundo muy abajo, pero de gente que ha sufrido”.

Wendy y Apio resuelven sus problemas

Después de la pelea Wendy se acercó a Apio, que ya estaba en las lágrimas, para decirle que la disculpara y que no le tomara tanta importancia a lo sucedido: “yo te amo, pero quise decir lo que sentía”.

“Yo no soy una persona, y la gente lo sabe, que se hace pend*** y chiquita al lado de alguien y no, yo soy una gran persona, tú también, pero también sé defender a mi gente”, recalcó Wendy.

Finalmente ya a solar, ambos hablaron del cariño que se tienen, pues Apio quiere que ella gane el reality, pero Wendy ya no está interesada en seguir.