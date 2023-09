OV7 termina su gira del adiós: dará su último concierto en la Arena Ciudad de México

Luego de recorrer 60 ciudades en México y Estados Unidos, en las que ofrecieron 70 conciertos, OV7 anuncia su último concierto, con el que cierran la gira de despedida que inició en septiembre de 2022, originalmente para celebrar su 30 aniversario, que en su momento, fue postergada por la pandemia.

“La legendaria agrupación pop ha confirmado que su última presentación se llevará a cabo el 14 de diciembre en la emblemática Arena CDMX, marcando el final de una era musical inolvidable”, informa un comunicado de la productora Zignia Live.

“La decisión de OV7 de despedirse de los escenarios ha sido una elección llena de amor y respeto hacia sus fans, quienes han sido parte esencial de su trayectoria. Este concierto promete ser un evento inolvidable que encapsulará la esencia de la banda y los recuerdos compartidos a lo largo de 34 años”, agrega el texto.

En los shows de esta gira, la agrupación hace un recorrido por los éxitos de toda su trayectoria y el concierto del 14 de diciembre, será la última ocasión que tendrán los fans para escuchar en vivo el legado musical que dejan tras su despedida.

La gira OV7 Treinta inició en septiembre de 2022, “presentándose de manera exitosa en reconocidos inmuebles, como el Auditorio Citibanamex en Monterrey, el The Pearl en La Vegas, el Majestic Theatre de San Antonio,Tx, el The Palladium de New York, el Youtube Theatre de Los Ángeles, Calf. El The Rosemont de Chicago, el Auditorio Telmex en Guadalajara y el Auditorio Nacional, legendario recinto en el que consiguieron 11 fechas con entradas agotadas”, apunta la productora en su comunicado.

Los boletos para el show del 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México están a la venta a partir de este lunes 4 de septiembre.