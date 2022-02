Pancho Barraza cancela concierto en Manzanillo por inseguridad

De última hora, la noche de este sábado el cantante de música regional Pancho Barraza, canceló un concierto que daría en El Naranjo, Manzanillo, debido a la inseguridad que se presenta en Colima.

Sin dar más detalles, el artista mexicano explicó que negó dar el concierto porque además nadie no había responsables del evento ni de la seguridad.

"No me voy a presentar, ¿Por qué?, no hay quién se haga responsable de este evento", expuso en un video vía Instagram.

El escenario, sonido y confirmación del cantante ya estaba listo para el concierto, sin embargo el cantante de música Regional decidió cancelar el evento a último momento.

Pancho Barraza se iba a presentar en la cancha de futbol de la delegación de El Naranjo, en Manzanillo, lugar donde ya había asistentes.

Originalmente publicado en El Occidental