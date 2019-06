Paola Núñez logra romper la frontera con The Son

Paola Núñez es una de las actrices mexicanas que ha logrado traspasar fronteras, así lo demuestra su participación en la serie The Son cuya segunda temporada se estrena hoy.

“Es un resultado que viene después de trabajar mucho en México, gracias a Dios se abren las puertas, me decían, es un mercado muy competitivo, hay demasiada demanda y demasiados actores, pero creo que hay trabajo para todos, mientas lo sepas hacer bien te van a contratar”, expresó.

The son es un drama de época, basado en el libro de Philipp Meyer, que gira en torno a la familia McCullough, y su ascenso al poder.

“Cuando quedé en esta serie, no lo podía creer, me acuerdo que pensé, es demasiado bueno para ser verdad, el primer día estaba muy nerviosa porque yo no sabía si iba a ser capaz de actuar en inglés, pensé, a lo mejor no soy talentosa, y tenía mucho miedo, pero The son me dio la seguridad de que puedo ser actriz en cualquier parte del mundo y que este era el lugar donde tenía que estar”, comentó.

Dar vida a María García ha sido un reto. “Es uno de los personajes más complejos que he hecho, yo empecé en las telenovelas, que es más melodrama, fue complicado llegar a ese tono medio del drama, pero seguir expresando dolor, coraje, odio, amor y conmover, mi personaje es una mujer muy fuerte , pero también tenía que reflejar el dolor que vive”, detalló.

Paola considera que todas las experiencias que ha vivido en Estados Unidos la han hecho crecer. “Me siento una actriz más completa que si me hubiera quedado en México, y no es que sienta que México no es importante, yo creo que lo primordial es salirte de tu zona de confort”, dijo.