Para Andrea Legarreta, "Hoy" es su escuela para ser buena madre

Celebrar el Día de las Madres, es rendirle homenaje a esos seres de luz y fortaleza, que procrean la vida y encauzan los caminos de los hijos. Son mujeres de múltiples batallas y rostros, que siempre dan todo por su familia.



Andrea Legarreta es uno de los rostros más reconocidos en la televisión mexicana, gracias a su trabajo de conducción en el programa de revista Hoy, quien decidió abrir su corazón y mente para hablar en este día de su faceta de madre con sus hijas Mía y Nina, que han sido producto de una estable relación matrimonial por más de 18 años con el cantante Érik Rubín.

Con ese brillo en sus ojos color miel y su voz por demás tranquila, complaciente con la charla con la OEM, como si se tratase de su debut en la maternidad que lo hizo desde hace 13 años, se desmarca del eslogan de ser una madre modelo actual.

“Una mamá modelo no creo serlo, creo que uno trata hacer ser lo mejor posible, de acuerdo al interés que se tiene en las distintas situaciones y circunstancias que se te presentan la vida. Desde niña, siempre pensé en ser mamá, pues a lo largo de mi crecimiento me han gustado los niños. No es tarea fácil serlo”, pero reiteró su dicha de poder vivir esta experiencia.

HOY, ES SU ESCUELA PARA SER BUENA MADRE

Andrea recordó que Hoy lleva al aire 20 años en el canal de Las Estrellas y gracias al programa “he tenido mi escuela para el conocimiento, cuidado y atención en la educación de los niños. Sin los expertos que pasan por la pantalla chica para brindarnos sus conocimientos, no hubiera tenido esa escuela de especialistas que me han aligerado el saber cómo atender y cuidar de la mejor manera a mis hijas. Esa escuela, más el amor y la labor que hacemos Érik y yo, es una combinación con un resultado por demás positivo para llevar una vida mejor”.

LO MEJOR DE SER MADRE

Andrea Legarreta no duda, ni reflexiona en demasía; para expresar lo que siente por ser madre de Mía y Nina. “Desde que decidí ser madre mi vida cambió. El corazón te crece y aparecen temores y realidades, es una combinación de todo; luego te das cuenta que nadie te puede contar nada porque lo estás viviendo.

“Llega a tu vida un ser especial, con una personalidad y características propias que al entrar en contacto físico, las caricias, apapachos, su olor, el brillo de sus ojos, pero lo más sorprendente es la inteligencia, en mi caso, de las de mis hijas; a quienes me dan ganas de comérmelas a mordidas, porque son unas millennials.

“Los hijos vienen a sumar, a hacer tu vida mágica, a darnos vida a los padres; y no entiendo porque otros padres caen en agredir, golpear, minimizar a sus hijos y se olvidan de darles amor, la educación y atención que merecen, porque no comprenden que los hijos son lo más bello como seres humanos”.

La conductora destaca que otro hecho que le debe a la emisión de entretenimiento es que “gracias al tiempo he madurado y comprendiendo que todo lo que comente tiene consecuencias y el hecho de tomar conciencia sobre nuestros comentarios al aire, nos hace ser más cuidadosos y atentos en lo que expresamos ante las cámaras.

“Estoy más que segura que nuestros mensajes pueden llegar directamente a la gente que se siente identificada incluso los usan como una guía, por eso hay que hacer las cosas tomando en cuenta eso y considerando que si hay influencia en cierto sentido…

LA MUJER EN PARALELO A SER MADRE

Andrea Legarreta en este Día de las Madres, no duda dar la recomendación más real a las madres mexicanas, “el hecho por ser madre, no quiere decir que haya que descuidar la parte de la mujer y de la pareja, porque si no te pones las pilas, vienen los fracasos.

“A diferencia de antaño, los hombres comprenden que los hijos es un paquete para los dos. Esto es, no sólo en la atención y educación de los hijos, también en los quehaceres del hogar, la alimentación, los cuidados extras, sin que nos olvidemos del amor, de los juegos de pareja y de los apapachos, las caricias, de reírse juntos.

“Érik y yo, que llevamos 18 años de casados, si ha habido momentos de nuestra vida que te sacuden, como el abandono de la pareja sin querer y uno dice ‘Dios mío en qué punto estamos, debemos de seguir, separarnos o divorciarnos. Te das cuenta que si tú lo permites, se da el alejamiento, una distancia que en más de las veces es muy difícil de recuperar ese tiempo”.

Y añadió Legarreta, “Mía y Nina, son niñas públicas porque sus padres son conocidos, no son indiferentes a las redes sociales, saben conducirse y hacerlo con precaución como se los inculcamos. Ellas han formado parte de proyectos de televisión, teatro y cine, sus redes las manejan cuidadosamente supervisadas por nosotros”.

ÉRIK DE GIRA EN EU

Andrea reconoce que Erik comenzará una gira de un mes por Estados Unidos, “desde antes de ser novios y casarnos, cada uno de nosotros, sabíamos a lo que cada quien se dedicaba, por eso nos apoyamos en lo que cada uno hace. Entonces el estando ausente en casa procuro hacer lo que le corresponde y ayudarnos mutuamente con la libertad en que cada uno se maneja. Siempre nos reunimos con las niñas, lo alcanzamos en sus viajes. No es algo nuevo para nosotras hay muchas formas comunicarnos, como las videollamadas. Estamos muy orgullosas de él”.

Andrea Legarreta felicita a todas las madres mexicanas que son las mejores del mundo y las más veneradas por los hijos, lo cual hay que presumir y sentirnos orgullosas.





¿SABÍAS QUE?

Andrea Legarreta, es actriz, conductora, ex cantante del grupo Fresas con Crema y presta su voz a personajes de películas de animación como Mi villano favorito 2 y 3 como Lucy Wilde