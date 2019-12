Pasquarelli define su carrera fuera de su país

Ruggero Pasquarelli ha trabajado para llegar a donde está, su trabajo en Latinoamérica comenzó con la serie de Disney, Violetta y de tener un personaje de extra pasó a formar parte oficial de la serie y actualmente ya cuenta ocho años de estancia en Argentina y un prominente futuro como solista.

“Yo el español no lo sabía cuando llegue la primera vez a Argentina, después hablando con la gente uno va aprendiendo”, recuerda el cantante y actor con un casi perfecto dominio del idioma en entrevista telefónica para El Sol de México.

Ruggero caracteriza este paso en su carrera como “adrenalínico y emocionante, estoy emprendiendo un nuevo camino que es lo que más me apasiona, pero ahora tengo más responsabilidades que cuando trabajaba con todo un equipo”, asegura.

Su música es una mezcla de pop con R&B y sus influencias más grandes en la actualidad son los sonidos actuales de Shawn Mendez y el tradicional estilo de cantautor de John Mayer. “Es un estilo que no es el que más está de moda pero hay espacio para eso no puede ser solamente todo latino y reguetón, aunque es un estilo que a mí me encanta también”, considera.

Pero ante todo el Pasquarelli sabe que sus raíces son italianas por lo que está convencido de que su música siempre tendrá influencias de su país, “en mi alma siempre va a quedar esa música italiana que escuche toda mi vida, entonces, desde la melodía hasta la manera de escribir, incluso puedo equivocarme en algunas palabras”, dice el actor que de vez en cuando mezcla el italiano con el español de forma no intencionada.

A pesar de ello, y de haber vivido gran parte de su vida en Italia, el cantante considera que sería muy complicado para él regresar a su país natal, puesto que “en Argentina me transforme en adulto, aquí tengo a mis amigos, a mi novia, a la familia de mi novia, creo que sería un cambio mayor el intentar volver a Italia que quedarme aquí”, asegura.

Probablemente es el último sencillo del cantante que también participó en la serie Soy luna lanzó, y aunque ha hecho versiones urbanas como Apenas son las 12, al lado de MYA, el cantante asevera que su música predilecta son “las baladas, a mí me encantan, son ese tipo de canción que llega al corazón y son las que más te quedan”.