¡Patos!, la película animada cuestiona la sobreprotección ¿Y tú, qué tipo de papá eres… o serás?

Alfonso Herrera y Fernanda Castillo, actores de doblaje prestan sus voces para la nueva película animada ¡Patos!, en la que una familia de esta especie vive en su estanque, bajo las órdenes de “Mack”, un papá pato que teme exponer a su familia fuera de su entorno por sus propios miedos.

“Ser padre es un viaje, implica salirte de tu zona de confort, implica aprender y adquirir herramientas nuevas para poderlas implementar de la mejor forma a tus hijos y, al mismo tiempo, crear estos límites saludables. ‘Mack’ piensa que los límites que plantea son los justos, pero son muy poco flexibles porque al mismo tiempo también necesitas que tus hijos vuelen con ligereza, libertad y con hambre de querer aprender nuevas herramientas y enfrentarse al mundo de forma eficiente”, afirmó Alfonso Herrera en entrevista con El Sol de México, el actor hizo el doblaje de “Mack”, el papá sobreprotector.

Los hijos de “Mack”, dos pequeños patitos Dax y Gwen, buscan la libertad, conocer el exterior; mientras que su esposa, Pam, se encuentra entre la espada y la pared, queriendo cuidar a sus críos, pero a la vez unirse a otras parvadas y emprender caminos que la sorprendan.

Tras conocer a un grupo de patos que se dirigen a Jamaica, Pam convence a Mack de volar para dicho país desde Nueva Inglaterra, sin embargo, existirán ciertos obstáculos que los retarán como familia.

“Siento que, como papás todos tenemos esa lucha interna con nosotros mismos de qué tanto queremos arriesgarnos y qué tanto queremos estar en nuestra zona de confort, pero te das cuenta que el resultado es que alguien no va a poder escuchar su propia voz y que no es tu camino, sino el de esa persona que quieres, que tiene que explorar todos los rumbos y sea lo más feliz posible, asegura Fernanda Castillo, quien presta la voz a Pam, la mamá pato.

“Sí es un despertar de una conciencia y me parece que es una película que le habla muy contundentemente a los padres, más que a los niños, aunque ellos se pueden divertir mucho, a los padres nos hace concientizar sobre este tema”, añadió.

La actriz, quien se dio a conocer internacionalmente por su papel de Mónica Robles en la serie El Señor de los Cielos, aseguró que el proyecto la hizo reflexionar sobre su trabajo como madre, por lo que optó por tener una mente mucho más abierta en cuanto a la educación de su hijo Liam.

“Tener un hijo es confrontarte todo el tiempo con las cosas que te pasan a ti y también hay una invitación de la película a estar presente, a que te des cuenta de que el viaje es importante y darte cuenta de que no es a dónde llegues ni lo que logres, sino lo que aprendes en el camino, de ti mismo y lo que aprendes de la gente que tienes cerca”, sostuvo.

La otra mirada

Otra de las actrices que participa en el doblaje de esta cinta animada es Carla Medina, quien da vida a Pichón, una paloma que ayuda a los protagonistas a cumplir sus sueños.

“Siento que pichón y yo nos parecemos porque tengo igual el carácter de la fregada”, dijo entre risas la actriz.

“Me encantó este personaje porque a pesar de ser una paloma que aparentemente es de tamaño pequeño, tiene una personalidad muy grande y se defiende mucho al principio, no sé si la vida no la trató tan bien, pero después te das cuenta que tiene un gran corazón”, explicó.

Y, compartió que, al igual que en la historia, sus padres fueron en un principio muy sobreprotectores con ella, tuvieron que vencer sus propios miedos para que a ella la pudieran dejar volar.

“Yo nací en Monterrey en una familia súper conservadora y me acuerdo que siempre me cuidaban mucho y como que sentía que, a veces necesitaba volar del nido y luego mis papás lo entendieron, pero yo también lo entendí desde el lugar donde venía, no era tanto por reprimir ni cortar las alas, sino porque el amor es tan grande que proteges, pero a veces eso complica el que tú no puedas vivir tantas aventuras, creo que muchos papás se identificarán con esta película”, sostuvo.

Superar tus miedos, identificar las recompensas de salir de tu zona de confort y el valor de la familia son algunos de los mensajes de ¡Patos!, misma que estrenará el 14 de diciembre en cines.

El filme lo dirigió Benjamin Renner, bajo la producción de Chris Meledandri. El ganador del Emmy, Mike White, funge como creador y guionista.