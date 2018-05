Paty Cantú lanza sus sencillos #Natural y Mientes

“La música no se trata de géneros y etiquetas, ni de nacionalidades, se trata de emociones en donde nuestro trabajo es saber transmitir bien los sentimientos”, comentó la cantante Paty Cantú quien lanza al mercado su cuarto álbum de estudio 333, con el que inició una faceta distinta a sus discos anteriores al abrazar los ritmos latinos.



Son diez años los que han pasado desde que la compositora inició su carrera como solista, en donde se aventuró y sintió gran curiosidad por experimentar con distintos ritmos como en las percusiones y sus sonidos bélicos o la peculiaridad de la música soul. Ahora su música continúa con una nueva evolución a la que suma los elementos del urbano.

“Siempre he ido cambiando y ahora es un cambio más notorio porque quizá tuve más elementos de hacerlo. He tenido la fortuna y el honor de poder viajar como mexicana y llevar mi música a otros países. Realmente con este conocimiento y con estas vueltas, con este descubrir que Latinoamérica tiene posibilidades infinitas en la parte musical me llené de mucha curiosidad para explorar”, comentó Cantú, quien aseguró para su proyecto tuvo muy en claro que no pretendía sumarse a una tendencia, pues su idea era dar una identidad mexicana al sonido que circula dentro de la escena musical.

A su parecer, los mexicanos siempre han tenido un gran talento para dar una acertada interpretación que aporte la identidad mexicana a los géneros emergentes a lo largo de la historia, pues para ella siempre ha sido interesante como se puede se puede hacer “distinta una salsa en México que en Colombia o Cuba.

“Tenemos que continuar y no desincentivarnos, hay a continuar experimentando porque tenemos una forma especial de ver la vida. Como todo latino, el mexicano tiene un estilo único repleto de riqueza y particularidades”, explicó la cantautora que se presentará en Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo 25 de mayo como parte de su #333 tour.

La cantante lanzó sus dos sencillos #Natural y Mientes, previo al lanzamiento oficial del nuevo material discográfico en el que realizó distintas colaboraciones con artistas internacionales entre los que se encuentra la colombiana Carol G, el guatemalteco Jesse Báez, el dueto australiano Nervo y la intérprete de Nueva Jersey, Bea Miller.