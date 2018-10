Paty Manterola se suma a la quinta temporada de Señora Acero

Paty Manterola se convierte en una salvavidas al estilo Baywach (Guardianes de la bahía) y se suma a la quinta temporada de Señora Acero, quien a través de su personaje Nancy Salas, una mujer que luce figura en la playa, será la nueva confidente y amiga de Carolina Miranda, (la protagonista de esta serie).

Señora Acero es perseguida por el José Luis Reséndez, El Teca Martínez y huye hacia un sitio de resguardo para su familia que colinda con la playa.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la también presentadora y cantante, expresó que ésta trama es la segunda que realiza en este género como fue El cártel de los sapos 2 y comentó, “A Nancy en vez de envidiarla las mujeres, se identificarán con ella porque padece de un mal que la lleva a disfrutar cada día como si fuera el último.

“Con ella me identifico como Paty porque me encanta su filosofía de vida que es muy parecido al mío. Nancy, vive la vida al máximo, el presente para ella es un regalo, cada segundo tiene una valía porque ante su enfermedad, al despertar, abre los ojos y respirara todo aroma a su alrededor como el de la playa, lo aprecia enormemente en su cargo de jefa de salvavidas”, describió.

Desde Los Ángeles, California; en entrevista telefónica Paty reseña que al tener en sus manos el guión de Señora Acero 5 “doy gracias a Dios que encarno este papel sin tener yo alguna enfermedad, me tengo que poner en su piel para recrear este personaje y vivirlo; para reiterar que nadie tenemos la vida comprada y en más de las veces damos por hecho las cosas o siempre traemos como carga el pasado”.

Al ser Vicenta Acero, la nueva amiga y confidente de Nancy Salas confió Patricia Manterola que “a pesar que mi mundo nada tiene que ver con el narco, tengo que aprender y estar en escenas de acción algunas con armas, simplemente por estar ha lado de Vicenta, a quien le inyecta la filosofía de agradecer y vivir como ella, sin que le afecte el mal de enfermedad”.

Para Paty Manterola, su cuerpo exterior no le significa tanto como “el cuidarme por dentro por mera salud. A lo largo de mi vida, he cambiado muchos hábitos de mi vida, que se reflejan en lo de afuera, porque no tomo alcohol, no fumo, llevo una dieta vegana desde los últimos cinco años de mi vida, no me desvelo. Lo anterior son mis herramientas en pro de mi paz y mi salud, desde adentro. Y la figura es porque hago ejercicio, yoga, pilates y tomo muchísima agua. Lo interno con el exterior lo combino y me lleva a una felicidad y paz en mi vida”.

Paty Manterola confió que para encarnar a Nancy Salas, “me requirió mucho trabajo de investigación, de conocer cómo viven los que tienen este mal, tuve contacto con la gente que lo padece y tuve que ver videos para analizar cómo es su comportamiento, entonces siento que hice un buen trabajo de campo y que va con la filosofía de vida que yo he llevado y repito sin tener la mencionada enfermedad”.