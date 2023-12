Paula Abdul acusa al productor de American Idol de agresión sexual

Paula Abdul, quien fue juez en una de las primeras temporadas del reality de talento American Idol a principios de los años 2000, presentó este viernes una demanda en California contra el productor del certamen, Nigel Lythgoe, porque la agredió sexualmente en un ascensor.

La cantante volvió a ser juez en una producción de Lythgoe años más tarde, So you Think you can Dance, y el productor la invitó a cenar a su casa y ella aceptó, pensando que sería un encuentro profesional. Sin embargo, según la demanda, Lythgoe se puso encima de ella mientras ella estaba sentada en su sofá, intentó besarla y dijo que harían una gran "pareja poderosa".

La demanda también lo acusa de hostigamiento verbal e intimidación y alega que Abdul fue discriminada por ser mujer, percibiendo un salario menor que los jueces varones en American Idol y que el programa fue editado para hacerla parecer inepta. La cantante asegura que ella misma fue testigo de cómo Lythgoe agredió sexualmente a una de sus asistentes en abril de 2015, presionándola y tocándola sin consentimiento.

“Durante años, Abdul ha guardado silencio sobre las agresiones y el acoso sexual que sufrió a causa de Lythgoe por temor a hablar en contra de uno de los productores de programas de competencia televisiva más conocidos que fácilmente podría arruinar su carrera como personalidad televisiva y ser condenada al ostracismo y vetada por una industria que tenía un patrón de proteger a hombres poderosos y silenciar a los sobrevivientes de agresión y acoso sexual”, afirma la demanda.

El documento, difundido por el medio estadounidense Variety, afirma que el comportamiento de Lythgoe era de conocimiento público y cita una parodia de MADtv en la que se vio a Lythgoe acosando a los concursantes.

La publicación detalla que Abdul firmó acuerdos de confidencialidad en ambos reality shows, “lo que le impedía revelar información confidencial o despectiva”.

La cantante presentó la demanda bajo la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual de California, que permite presentar demandas por abuso sexual que de otro modo habrían prescrito y cuya fecha límite es el 31 de diciembre.

Paula Abdul también demandó a las empresas 19 Entertainment, FremantleMedia North America, American Idol Productions y Dance Nation Productions, por no haber tomado medidas contra el comportamiento de Lythgoe.