Shazam! lidera taquillas de EU; desbanca a Dumbo

La película "Shazam!", basada en el personaje homónimo de DC Comics, debutó en primer lugar en la taquilla de cine de Estados Unidos con una recaudación de 53 millones de dólares.

"Shazam!" ambientada en el mundo de los cómics y dirigida por David F. Sandberg, se centra en “Billy Baston” (Asher Angel), un adolescente que se transforma en un superhéroe (Zachary Levi) cuando alguien dice la palabra mágica. El filme que tuvo un costo de unos 100 millones de dólares pretende seguir los recientes éxitos de DC Comics como “Aquaman” y “Wonder Woman”.

Just say the word. #SHAZAM - in theaters April 5. pic.twitter.com/1GJ2HvupyK — Shazam! Movie (@ShazamMovie) 4 de marzo de 2019

De acuerdo con reportes de la industria fílmica en segundo lugar se colocó el remake de terror de Paramount, “Pet sematary”, adaptación de la novela homónima de Stephen King, con una suma de 25 millones de dólares.

Indicaron que “Dumbo”, la nueva versión del director Tim Burton, que acaparó la taquilla el pasado fin de semana, ahora descendió a la tercera posición con 18,2 millones de dólares, una caída del 60 por ciento con relación a su estreno.

El thriller psicológico, protagonizado por Lupita Nyong'o y Winston Duke, “Us” en su tercer fin de semana en la cartelera estadunidense logró 13.8 millones de dólares para colocarse en la cuarta posición, mientras que la quinta posición fue para "Capitana Marvel" con 12.7 millones de dólares.

“The best of enemies”, protagonizada por Taraji P. Henson y Sam Rockwell, basada en el libro “The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South” y dirigida por Robin Bissell, llegó al sexto lugar con 4,5 millones de dólares.

El filme “Five feet apart”, drama romántico sobre dos adolescentes que se enamoran mientras se someten a un tratamiento para la fibrosis quística, con 3,7 millones de dólares ocupó la séptima posición y le siguió “Unplanned” con 3,2 millones de dólares.

La aventura animada "Wonder park" se ubicó en el novena posición con dos millones de dólares. La cinta cuenta con las voces de Brianna Denski, Matthew Broderick, así como Jennifer Garner y narra la aventura animada ambientada en un parque de diversiones basado en la imaginación de una niña.

La décima posición de este fin de semana fue para la cinta “Cómo entrenar a tu dragón 3” , con las voces de Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett y F. Murray Abraham con una recaudación de 1,9 millones de dólares.